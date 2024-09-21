Ege Derbisi: Tire 2021 FK - Muğlaspor

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona üst üste aldığı 2 mağlubiyetle başlayıp son sıraya demir atan Tire 2021 FK, yarın evindeki Ege derbisinde 6 puanlı zirve ortağı Muğlaspor'la karşı karşıya gelecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak 3'üncü hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Grupta 3 puanla 10'uncu sırada yer alan Uşakspor , 16.30'da puanı bulunmayan Beykoz İshaklıspor'a konuk olacak. 1'inci Grup'ta 2'de sıfır çeken Kuşadasıspor, 15.30'da Kahramanmaraşspor deplasmanında çıkış arayacak.

3'üncü Grup'taki Ege derbisinde ise Efeler 09 SFK, iç sahada Aliağa FK ile kozlarını paylaşacak. Didim Atatürk Stadı'ndaki randevu 16.30'da başlayacak. Grupta 4'er puanı bulunan iki ekipten Aliağa temsilcisi 2'nci sırada, Efeler 09 ise 5'inci basamakta yer alıyor. Oynadığı 2 maçtan 1 puan çıkaran düşme hattındaki Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde kendisi gibi 1 puanı bulunan Alanya 1221 ile karşılaşacak. Ayvalık temsilcisi aynı saatte başlayacak maçta seyircisi önünde kazanarak ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

4'üncü Grup'ta mücadele eden Denizlispor, taraftarı önünde Polatlı 1926 ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maç saat 16.30'da başlayacak. Çıktığı 2 müsabakada 4 puan toplayan Denizlispor, 3 puanı bulunan Başkent takımını yenerek taraftarı önünde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk 2 haftadan puan çıkaramayan Turgutluspor aynı saatte Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda Erciyes 38 FK'yı konuk edecek. Bergama Sportif ise 19.00'da lider Orduspor 1967'ye konuk olacağı maçta puanla tanışmaya çalışacak.