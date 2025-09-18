Ege Takımları Türkiye Kupası\'nda Erken Elendi

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda bu sezon şimdiye kadar boy gösteren 18 Ege takımının 13'ü ilk iki turda elendi. Kupada henüz ilk turda mazisinde Türkiye Kupası'nda 2 şampiyonluğu bulunan İzmir'in köklü ekibi Altay'ın yanı sıra Bucaspor 1928, Nazillispor, Uşakspor erken havlu attı. Egeliler Türkiye Kupası 2'nci Tur maçlarında da umduklarını bulamadı. Bu turda mücadele eden 14 takımdan yalnız 1'inci Lig'deki Manisa FK, Bodrum FK, 2'nci Lig'deki Fethiyespor, Menemen FK ve Aliağa FK olmak üzere 5'i yollarına devam ederken, 9 takım ise macerasını erken noktaladı. Kupa sınavlarında rakiplerine yenilen Karşıyaka, Altınordu, Tire 2021 FK, İzmir Çoruhlu FK, Somaspor, Ayvalıkgücü Bld, Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877 ile Balıkesirspor erkenden elendi. Türkiye Kupası'nda geçen sezon yarı final oynayan Ege'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe ise bu yıl henüz kupa serüvenine başlamadı.