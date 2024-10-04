Ege Takımları Zorlu Maçlara Çıkıyor

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TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri yarın zorlu maçlara çıkacak. 1'inci Grup'ta son sırada yer alan Kuşadasıspor, saat 15.30'da deplasmanda zirve ortaklarından Silifke Belediyespor karşısında ilk puanını almak için mücadele verecek. 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Uşakspor, 15.00'te Adıyaman FK'nın konuğu olacak. Balıkesirspor, Balıkesir Atatürk Stadı'nda 19.00'da zirve yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Muğlaspor'la kozlarını paylaşacak. Ligin dibine demir atan 2 puanlı Tire 2021 FK ise aynı saatte 3 puanlı Çayelispor'u ağırlayacak.

3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Aliağa Futbol, 15.00'te deplasmanda son sıradaki Viranşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Üst üste 2 galibiyet alıp çıkışa geçen Ayvalıkgücü Belediyespor, 16.00'da evinde 52 Orduspor FK karşısına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. Grupta 3 maçtır galip gelemeyen Efeler 09 SFK, aynı saatte düşme hattındaki Alanya 1221'i konuk edecek. 4'üncü Grup'ta Play-Off hattındaki Denizlispor, evinde 16.00'da 1 puanlı Büyükçekmece Tepecikspor ile rakip olacak. Ligde 1 puan alabilen İzmir Çoruhlu FK ise 19.00'da Edirnespor'u misafir edecek.