EHF Avrupa Kupası\'nda Üç Temsilcimiz Turu Geçti

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EHF Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda 2'nci tur karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcilerimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Görele Belediyesi bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarımız Yenimahalle Belediyesi ve Armada Praxis Yalıkavak ise turnuvaya veda etti.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2'inci Turu'nda Temsilcimiz Üsküdar Belediyesi ise ilk maçta deplasmanda 26-32'lik skorla mağlup ettiği Hırvatistan temsilcisi ZRK Bjelovar'ı, Çamlıca Spor Okulu Salonu'nda oynadığı 2'nci karşılaşmada da 32-24'lük skorla mağlup ederek Avrupa Kupası'nda 3'üncü tura yükselen 3'üncü ekibimiz oldu. Maçı izleyen THF Başkanı Mesut Çebi de, karşılaşma sonrası Üsküdar Belediyesi oyuncu ve yöneticilerini tebrik etti.

Kupa'daki diğer temsilcimiz Bursa BBSK, Karadağ temsilcisi ZRK Tivat ile iki maçını da Üçevler Spor Salonu'nda oynadı. İlk maçı 25-34'lık skorla kazanan Bursa BBSK 2'nci maçtan da 38-18 galip gelerek bir üst tura yükselen taraf oldu.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki diğer temsilcimiz Görele Belediyesi de Kuzey Makedonya temsilcisi WHC Metalurg Avtokomanda takımı ile Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynadığı ilk maçı 36-28 kazandı. Aynı salonda oynanan 2'nci maçta 37-34 mağlup olmasına rağmen Görele Belediyesi 3'üncü Tur'a yükselen taraf oldu.

Avrupa Ligi'nde ise Ankara Yenimahalle Belediyesi ise Çek Cumhuriyeti'nden DHK Banik Most takımıyla Sportovni hala Banik Most'da karşılaştığı maçtan 31-55 mağlup ayrıldı. Yenimahalle Belediyesi, rövanş karşılaşmasında ise rakibi DHK Banik Most karşısında 44-34'lük skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Armada Praxis Yalıkavak ise Avrupa Ligi'nde deplasmanda Polanya'nın KPR Gminy Kobierzyce takımına 36-27 mağlup oldu. Temsilcimiz, rövanşında Bodrum'da oynadığı maçtan da 26-27 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.