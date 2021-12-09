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Eintracht Frankfurt maçından notlar - Son Dakika

Eintracht Frankfurt maçından notlar

09.12.2021 20:51
Eintracht Frankfurt maçından notlar

Fenerbahçe'de 7 değişiklik-Pelkas 6, Nazım 4 maç sonra 11'de-Sarı-lacivertlilerde 3 eksik-Altyapıdan 4 oyuncu kadroda-Ali Koç ile Okocha ile görüştü -Mesut Özil, formasını Okocha'ya hediye etti-Tribünler boş kaldı -Frankfurt'ta tek değişiklik MUSTAFA AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi...

- Fenerbahçe'de 7 değişiklik

-Pelkas 6, Nazım 4 maç sonra 11'de

-Sarı-lacivertlilerde 3 eksik-Altyapıdan 4 oyuncu kadroda- Ali Koç ile Okocha ile görüştü - Mesut Özil, formasını Okocha'ya hediye etti-Tribünler boş kaldı

- Frankfurt'ta tek değişiklik

MUSTAFA AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçta hakem Srdan Jovanovic düdük çaldı. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligin 15'inci haftasında Rizespor ile oynanan maçın 11'ine göre 7 değişiklik yaptı. Pereira; Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Ferdi, Crespo, Rossi ve Mesut'un yerlerine; Serdar, Nazım, Sosa, Zajc, Novak, Pelkas ve İrfan Can'a görev verdi.Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt maçına şu 11'le çıktı: "Berke, Kim, Serdar, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Novak, Pelkas, İrfan Can, Berisha."PELKAS 6, NAZIM 4 MAÇ SONRA 11'DEFenerbahçe Dimitris Pelkas, 6 maç sonra 11'e döndü. Sarı-lacivertli ekipte Pelkas, Eintracht Frankfurt maçına ilk 11'de başladı. Süper Lig'in 11'inci haftasında 30 Ekim tarihinde oynanan İttifak Holding Konyspor maçında 11'de başlayan Pelkas, mücadelenin 41'inci dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı. Yunan futbolcu, 4'ü lig 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 6 maç sonra 11'e döndü. Fenerbahçe'de Nazım Sangare ise en son ligin 12'nci haftasında oynanan Kayserispor maçında 11'de görev aldı. Nazım 4 maç sonra 11'de yer aldı.SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİKSarı-lacivertli ekip, Eintracht Frankfurt maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, Eintracht Frankfurt mücadelesinde forma giyemedi.ALTYAPIDAN 4 OYUNCU KADRODASarı-lacivertli ekipte 4 altyapı oyuncusu Eintracht Frankfurt kadrosunda yer aldı. Kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Arda Okan Kurtulan, Fatih Yiğit Şanlıtürk ve Arda Güler, Eintracht Frankfurt maçında yedekler arasında yer aldı.ALİ KOÇ, OKOCHA İLE GÖRÜŞTÜFenerbahçe yönetimi, karşılaşma öncesinde Eintracht Frankfurt yönetimi ile yemekte bir araya geldi. Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleşen organizasyona; Burak Çağlan Kızılhan, Nüket Küçükel Ezberci, Selahattin Baki, Selma Altay Rodopman ile Eintracht Frankfurt kulübünden ise CEO Axel Hellmann, yönetim kurulu üyeleri, UEFA Ana İrtibat Sorumlusu Philipp Reschke, 1996-98 yıllarında Fenerbahçe, 1992-96 yıllarında ise Eintracht Frankfurt formasını giymiş eski futbolcu Jay-Jay Okocha ve eski yardımcı antrenör Ayhan Tumani katıldı. Başkan Ali Koç, düzenlenen yemeğin ardından Okocha ve Ayhan Tumani ile bir araya gelerek sohbet etti.MESUT ÖZİL, FORMASINI OKOCHA'YA HEDİYE ETTİKarşılaşma öncesinde 1996-98 yılları arasında forma giyen Jay-Jay Okocha, Mesut Özil ile bir araya geldi. Mesut daha sonra10 numaralı formasını Okocha'ya hediye etti. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar Okocha'ya tezahüratlarda bulundu. TRİBÜNLER BOŞ KALDIFenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede tribünler dolmadı. Saat 20.45'te başlayan mücadeleye sarı-lacivertli taraftarlar az sayıda ilgi gösterdi.FRANKFURT'TA TEK DEĞİŞİKLİKEintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, Almanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında Hoffenheim'a 3-2 kaybedilen maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Avusturyalı teknik adam, hücum hattında Lindstrom yerine Hauge'ye şans verdi.

Frankfurt, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı: "Trapp- Hasebe, N'Dicka, Tuta, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Hauge, Kamada, Borre."


Eintracht Frankfurt, Mesut Özil, Fenerbahçe, Frankfurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eintracht Frankfurt maçından notlar - Son Dakika Spor


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