Ekrem Memnun: Takım Atmosferimiz Harika

Spor

Ekrem Memnun: Takımın atmosferinden, enerjimizden çok mutluyum

Gökhan HEBEPCİ - Metin ARSLANCAN/ İSTANBUL, - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Kazandığımız için çok mutluyum. Takımın atmosferinden, enerjimizden çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Biz takımımıza çok inanıyoruz, güveniyoruz, oyuncularımızı çok seviyoruz. Büyük hayallerimiz var. İnşallah devam ettireceğiz" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı 101-54 mağlup etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Ekrem Memnun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Memnun, "Birincisi kazandığımız için çok mutluyum. Takımın atmosferinden, enerjimizden çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu pencere maçları kolay olmuyor. Lig oynanıyor. Hepsinin kulüplerinde maçları var, yorgunluk var, roller farklı. Buraya gelip 3 gün içerisinde yeni bir takım olmamız gerekiyor. Şu ana kadarki durumdan isteklerinden çok memnunum. İkincisi rakip takımı gördünüz yani çok konuşacak bir şey yok. Biz daha iyi bir takımız. Zaten hani fark da ortaya koydu onu. Üçüncüsü yeni evimizde ilk milli maçtı. Bunu oynamak bize nasip oldu. Bugün layıkıyla bunu hak edecek sonucu da aldığımızı düşünüyorum. Bu bizim için önemliydi. Bizimle beraber olan bugün bu ilk milli maçımızda, yeni evimizde bütün seyircimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BİZ TAKIMIMIZA ÇOK İNANIYORUZ'

Ekrem Memnun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz takımımıza çok inanıyoruz, güveniyoruz, oyuncularımızı çok seviyoruz, hepsine inanıyoruz. Büyük hayallerimiz var. İnşallah devam ettireceğiz. Önümüzdeki iki gün sonra pazar günü Slovakya ile çok önemli bir maç oynayacağız. Şimdi bu maçı bitirdik. Slovakya çok farklı bir deplasman. Onların da iddiaları var. Onlar da katılmak istiyorlar. Çok zor bir maç oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonuçla galibiyetle geri dönmek istiyoruz."

'DAHA İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ'

Romanya Milli Takımı'nı tanıdıklarının altını çizen Memnun, "Rakibin durumu belli. Yani o yönde pek bir şey söylemek istemiyorum ama ben oyuncuların isteğinden, milli takımda oynama isteğinden, konsantrasyonlarından, özverilerinden gerçekten çok memnunum. Bugün için en önemli konumuz buydu. Hani biz zaten seyrettik rakibi tanıyoruz. Daha iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Ama hep bir istekle yani bugün ilk milli maçımıza layık bir oyun ortaya koymak istedik. Bizi gelip destekleyen seyirciye buraya boşuna gelmediklerini göstermek istedik. Takımımızın değerini, kıymetini, oyuncuların kıymetini hatırlatmak istedik. O yönden yani benim açımdan istediğim her şeye ulaştım. Çok çok teşekkür ederim oyunculara" diyerek sözlerini tamamladı.