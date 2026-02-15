El Bilal Toure Sakatlandı

Beşiktaş'ın Malili hücum oyuncusu El Bilal Toure, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11'de başlayan El Bilal Toure, Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki oyuncu mücadelenin 34. dakikasında yerini Milot Rashica'ya bıraktı. - İSTANBUL