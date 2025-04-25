El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak

İspanya Kral Kupası'ndaki El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid, tarihi bir hamleye hazırlanıyor.

HAKEM DEĞİŞMEZSE MAÇA ÇIKMAYACAKLAR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, maçın hakemi Ricardo De Burgos ve VAR görevlileri değişmediği sürece maça çıkmamayı düşünüyor. Öte yandan Madrid, final maçı öncesinde basın toplantısına katılmadı ve son antrenmanı iptal etti.

Ricardo De Burgos

HAKEM ATAMASINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Real Madrid, finale hakem Burgos'un atanmasının ardından bu atamaya tepki göstermişti. Real Madrid TV, hakem Burgos ile Barcelona'nın yüzde 81, Real Madrid'in ise yüzde 64 kazanma oranına sahip olduğunu iddia eden bir video yayınlamıştı.

O HAKEMDEN AÇIKLAMA VAR

Maçın hakemi Ricardo De Burgos ise cuma günü düzenlenen basın toplantısında Real Madrid'in açıklamasına tepki gösterdi. Burgos, yaptığı açıklamada, "Oğlum okula gidip babasının hırsız olduğunu duyduğunda ve ağlayıp döndüğünde bu durumla karşılaşmak çok zor!" ifadelerini kullandı.

HAKEMLER GREVE Mİ GİDİYORLAR?

Karşılaşmanın VAR hakemi Gonzalez Fuertas ise cuma günkü basın toplantısında olası bir grev için gelen soruya, "Daha fazlasını duyacaksınız" şeklinde yanıt verdi.

EL CLASICO NE ZAMAN?

Real Madrid'in sahaya çıkması durumunda, Barcelona ile Real Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası finali 26 Nisan Cumartesi günü Sevilla'da oynanacak. İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.