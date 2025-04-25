El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak - Son Dakika
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El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak

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İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid, maçın hakemi Ricardo De Burgos ve VAR hakemi Gonzalez Fuertas değişmediği takdirde maça çıkmayı düşünmüyor. İspanyol devi, müsabaka öncesindeki basın toplantısına katılmayıp son antrenmanı da iptal etti.

25.04.2025 20:51
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İspanya Kral Kupası'ndaki El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid, tarihi bir hamleye hazırlanıyor.

HAKEM DEĞİŞMEZSE MAÇA ÇIKMAYACAKLAR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, maçın hakemi Ricardo De Burgos ve VAR görevlileri değişmediği sürece maça çıkmamayı düşünüyor. Öte yandan Madrid, final maçı öncesinde basın toplantısına katılmadı ve son antrenmanı iptal etti.

El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu istediği gerçekleşmezse maça çıkmayacak
Ricardo De Burgos

HAKEM ATAMASINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Real Madrid, finale hakem Burgos'un atanmasının ardından bu atamaya tepki göstermişti. Real Madrid TV, hakem Burgos ile Barcelona'nın yüzde 81, Real Madrid'in ise yüzde 64 kazanma oranına sahip olduğunu iddia eden bir video yayınlamıştı.

O HAKEMDEN AÇIKLAMA VAR

Maçın hakemi Ricardo De Burgos ise cuma günü düzenlenen basın toplantısında Real Madrid'in açıklamasına tepki gösterdi. Burgos, yaptığı açıklamada, "Oğlum okula gidip babasının hırsız olduğunu duyduğunda ve ağlayıp döndüğünde bu durumla karşılaşmak çok zor!" ifadelerini kullandı.

El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu istediği gerçekleşmezse maça çıkmayacak

HAKEMLER GREVE Mİ GİDİYORLAR?

Karşılaşmanın VAR hakemi Gonzalez Fuertas ise cuma günkü basın toplantısında olası bir grev için gelen soruya, "Daha fazlasını duyacaksınız" şeklinde yanıt verdi.

EL CLASICO NE ZAMAN?

Real Madrid'in sahaya çıkması durumunda, Barcelona ile Real Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası finali 26 Nisan Cumartesi günü Sevilla'da oynanacak. İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak
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Son Dakika Spor El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Adem Sevindik null:
    Buruk okan bunu duymasın hakem kankalarımdan birisi olmazsa maça çıkmam diyebilir 9 34 Yanıtla
  • Ömer Güldoğdu :
    adem Sevindik arkadaşım Okan buruk değil mortingo diyecektin sanırım. yabancı hakem getirten Okan ve başkanı degil hatırlatırım sana 29 4 Yanıtla
  • Ali Arat:
    bakıyoruz ki her yerde aynı halt. Türkiye’de fb orda real bunları. alayı şikeci 20 5 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    FB Türkiye'nin Real Madridi söylemi burdan geliyor 14 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İSPANYA NIN FENEV I R.MADRID KRAL FRANCO DONEMI DEN BERI DEVLET DESTEKLI BIR TAKIMDIR. BASARILARININ ÇOĞU HARAMDIR. POLİS TEHDIDI ILE ZAMANINDA BARCOLENA TAKIMI MACIN İKİNCİ YARISINDA KENDI SAHASINDAN RAKIP SAHAYA GECEMEMİSTİR 7 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    demekki her yerde bu hakem sorunu var 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Orulluoğlu:
    Bizde de fenerbahçe var işte! 0 0 Yanıtla
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