El Salvador'da futbol karşılaşmasında sahte biletler izdihama yol açarken maç yarıda kaldı: 12 ölü

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FAS'ın 1-0 kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerde yaşanan yoğun izdiham sonrası en az 12 kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan facianın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak kendilerini içeri atmalarının sebep olduğu açıklandı.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Stadyuma gereğinden fazla seyirci alındığı ve güvenlik sebebiyle kapıların açılmamasının ardından yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkililere geniş bir soruşturma emri verdiğini söyledi. Bu faciadan sorumlu olan kimsenin yakasını kurtaramayacağını söyleyen Bukele; "Ülkemiz adına zor bir gün. Takımlar, menajerler, stadyum, biletler, bilet ofisi, lig, federasyon... Herkes gerektiği şekilde araştırılacak ve sorumlular hesap verecek" dedi.

MÜCADELE YARIDA KALDI

Meydana gelen olayların ardından 0-0 devam eden Alianza-FAS maçı yarıda kaldı. Ligde diğer maçlar da ertelendi.