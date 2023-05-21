El Salvador'da futbol karşılaşmasında sahte biletler izdihama yol açarken maç yarıda kaldı: 12 ölü - Son Dakika
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El Salvador'da futbol karşılaşmasında sahte biletler izdihama yol açarken maç yarıda kaldı: 12 ölü

21.05.2023 14:32

El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasında oynanan mücadelede 12 kişi hayatını kaybetti. İzdihamın yaşandığı karşılaşmaya çok sayıda taraftarın sahte biletle girdiği tespit edildi. Maç yarıda kalırken ligdeki diğer karşılaşmalarda ertelendi.

FAS'ın 1-0 kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerde yaşanan yoğun izdiham sonrası en az 12 kişi hayatını kaybetti.

El Salvador'daki futbol maçında sahte bilet izdihama yol açtı, 12 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan facianın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak kendilerini içeri atmalarının sebep olduğu açıklandı.

El Salvador'daki futbol maçında sahte bilet izdihama yol açtı, 12 kişi hayatını kaybetti

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Stadyuma gereğinden fazla seyirci alındığı ve güvenlik sebebiyle kapıların açılmamasının ardından yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

El Salvador'daki futbol maçında sahte bilet izdihama yol açtı, 12 kişi hayatını kaybetti

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkililere geniş bir soruşturma emri verdiğini söyledi. Bu faciadan sorumlu olan kimsenin yakasını kurtaramayacağını söyleyen Bukele; "Ülkemiz adına zor bir gün. Takımlar, menajerler, stadyum, biletler, bilet ofisi, lig, federasyon... Herkes gerektiği şekilde araştırılacak ve sorumlular hesap verecek" dedi.

El Salvador'daki futbol maçında sahte bilet izdihama yol açtı, 12 kişi hayatını kaybetti

MÜCADELE YARIDA KALDI

Meydana gelen olayların ardından 0-0 devam eden Alianza-FAS maçı yarıda kaldı. Ligde diğer maçlar da ertelendi.

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El Salvador'da izdiham: 12 ölü El Salvador'da izdiham: 12 ölü

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SON DAKİKA: El Salvador'da futbol karşılaşmasında sahte biletler izdihama yol açarken maç yarıda kaldı: 12 ölü - Son Dakika
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