Elazığ GSB Yurtları'ndan Büyük Başarılar - Son Dakika
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Spor

Elazığ GSB Yurtları'ndan Büyük Başarılar

Elazığ GSB Yurtları\'ndan Büyük Başarılar

Elazığ GSB yurtları, gençlerin sosyal ve sportif gelişimini destekleyerek çeşitli başarılar elde etti.

08.05.2025 17:09
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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Elazığ GSB yurtları, sadece barınma ve beslenme hizmetleriyle değil, aynı zamanda gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine sunduğu katkılarla da fark oluşturuyor. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri, 2025 Yurt Spor Liglerinde elde edilen dikkat çekici başarılarla bir kez daha gözler önüne serildi.

Elazığ GSB yurtlarında kalan öğrencilerden oluşan futbol takımı, zorlu mücadelelerin ardından grup şampiyonu olarak adını Türkiye finallerine yazdırdı. Takım, hem oyun disiplini hem de takım ruhuyla büyük takdir topladı. Voleybol kız takımı ise gösterdiği üstün performansla ligi 3. sırada tamamlayarak kürsüde yer alma başarısı gösterdi. Bireysel ve takım sporlarında elde edilen başarılar bununla da sınırlı kalmadı. Erkek Dart Takımı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olurken, bireysel dart sporcumuz Şeyma Göreay, Türkiye üçüncülüğünü elde ederek gurur kaynağı oldu.

GSB Elazığ Yurtları, öğrencilerine yalnızca konforlu bir yaşam alanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların sportif, kültürel ve sosyal yönlerini de destekleyen etkinliklerle dolu bir yaşam alanı vadediyor. Sportif başarıların yanı sıra yıl boyunca düzenlenen etkinlikler, atölyeler ve kulüp faaliyetleri ile gençlerin çok yönlü gelişimi hedefleniyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü turnuvalarda derece elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "GSB Yurtlarımızda kalan gençlerimizin sadece barınma değil, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmeleri en büyük hedeflerimizdendir. Bu anlayışla yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bu gurur verici başarılar, bizleri son derece gururlandırıyor.

Gençler burada sadece barınmıyor, gelişiyor, güçleniyor ve başarıya koşuyor. Başta dereceye giren takımlarımız olmak üzere emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yurt personelimizi tebrik ediyor, Türkiye finallerinde yarışacak olan futbol takımımıza gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini paylaştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ GSB Yurtları'ndan Büyük Başarılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • megan goldberg:
    The music is slow, the atmosphere is inviting... what if we rewrite the rhythm of the night with a touch more... unspoken desires that translate into something unforgettable? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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