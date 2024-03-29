Elazığlı genç tekvandocu Ebrar Acar, Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası\'nda başarı hedefliyor

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Elazığ'da tekvandoda çeşitli dereceler elde eden 14 yaşındaki Ebrar Acar'ın hedefi, Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak.

Milli sporcu Ebrar Acar, yaklaşık 7 yıl önce tekvandocu babasına özenerek, bu spora başladı.

Kısa sürede kendini geliştiren, katıldığı şampiyonalarda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden genç sporcu, 8-14 Şubat'ta katıldığı 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'da ikinci oldu.

Her gün Elazığ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda antrenörü Akın Keleş'in eşliğinde antrenman yapan Acar, 1-7 Mayıs'ta yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon olup, 13-16 Haziran'da Arnavutluk'ta düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Ebrar Acar, AA muhabirine, sporcu bir aileden geldiğini, 7 yıldır sürdürdüğü tekvandonun kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

Alanında iyi bir sporcu olmak için var gücüyle çalıştığını aktaran Acar, küçüklüğünden bu yana spora ilgisinin olduğunu, ailesinin sürekli spor konusunda kendisini desteklediğini belirtti.

Derslerinde de başarılı

Sporun yanında eğitimimi de aksatmadığını dile getiren Acar, geçen yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavını başarılı bir şekilde atlattığını ve 4 yanlışla Fen Lisesi'ne yerleştiğini anımsattı.

LGS sürecinde de sporu bırakmadığını ifade eden Acar, "Spor beni daha çok motive ediyordu. Sporda aldığım dereceler ders çalışmamı, daha iyi şekilde odaklanmamı sağladı. Spor ile ders birbirini tetikliyor." diye konuştu.

Antrenmanları aksatmadığını, bu sayede günden güne geliştiğini anlatan Acar, okul dışındaki vakitlerini sporla değerlendirdiğini dile getirdi.

Ebrar Acar, şöyle konuştu:

"Sporda kendimi geliştiriyorum. Neredeyse her gün antrenmanlara katılıyorum. Antrenmanlarda emek veriyorum. Bu emeğin, bu sporda olan başarımı daha da arttıracağına inanıyorum. Önümüzdeki Türkiye Şampiyonasında şampiyon olduktan sonra Arnavutluk'ta yapılacak Avrupa Şampiyonasında şampiyon olmayı hedefliyorum. Kendime inanıyorum."

Antrenör Akın Keleş ise Ebrar'ın planlı, azimli ve çalışan olduğunu, bu sayede başarılarının da erken gelmeye başladığını belirtti.

Ebrar'ın Türkiye şampiyonalarında güzel dereceler elde ettiğini kaydeden Keleş, "Türkiye şampiyonası var. Hedefimiz burada şampiyonu olmak ve Arnavutluk'ta yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında altın madalya alarak bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

"Ebrar başarılı bir sporcu"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren da milli takım düzeyindeki kadrolu antrenörler sayesinde sporcuların başarılarının her geçen gün attığını belirtti.

Elazığ'da tekvando alanında son zamanlarda iyi başarıların gelmeye başladığını aktaran Eren, "Ebrar başarılı bir sporcu. Aynı zamanda dersleri de iyi. Uzun zamandır antrenman yapıyor. Milli sporcu ve şu an Avrupa Şampiyonluğu için çalışma yapıyor." dedi.???????