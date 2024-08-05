Elazığspor, Kerim Frei ile anlaştı - Son Dakika
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Spor

Elazığspor, Kerim Frei ile anlaştı

Elazığspor, Kerim Frei ile anlaştı

Elazığspor, Manisa FK forması giyen Kerim Frei ile anlaşma sağladığını duyurdu. 31 yaşındaki futbolcu, takımın Erzurum kampına katıldı.

05.08.2024 17:10
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Elazığspor, son olarak Manisa FK forması giyen Kerim Frei ile anlaştığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam eden Elazığspor, Kerim Frei ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu, bordo-beyazlı ekibin Erzurum kampına katıldı.

Fulham altyapısında futbola başlayan Kerim, Cardiff'le Championship şampiyonluğu yaşadıktan sonra Beşiktaş'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Başakşehir ve Fatih Karagümrük formalarının yanı sıra İsrail'in Maccabi Haifa ve Hollanda'nın FC Emmen takımlarında da forma giyen Kerim, son iki sezonda Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'da görev yaptı. 31 yaşında Kerim, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor. İsviçre genç milli takımlarında forma giydikten sonra tercihini A milli takımdan yana kullandı ve 5 kez A milli takımın formasını terletti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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