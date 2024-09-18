Elazığspor'un Stadyum Zemin Bakımı Başladı - Son Dakika
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Elazığspor'un Stadyum Zemin Bakımı Başladı

Elazığspor\'un Stadyum Zemin Bakımı Başladı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığspor'un deplasmanda geçireceği 15 günlük süreci değerlendirmek için Atatürk Stadyumu zemin bakımı çalışmalarına başladı. Stadyum zemini, çeşitli işlemlerle sağlığı ve kalitesi artırılarak, 6 Ekim'de yapılacak Menemen Belediyespor maçına hazır hale getirilecek.

18.09.2024 14:31  Güncelleme: 14:34
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığ spor'un üst üste deplasmanda oynayacağı 15 günlük süreci fırsat bilerek Atatürk Stadyumu zeminini bakıma aldı.

14 Eylül Cumartesi günü evinde Nazilli Belediyespor ile karşılaşan Elazığspor 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı. Elazığspor önümüzdeki maçlarda Van BBSK ve Giresunspor'a misafir olacak. 15 gün stadyumda karşılaşmanın olmaması nedeniyle zarar gören çimlerin sağlığı ve kalitesi için Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önce Werti Drain kök havalandırma işlemi yaparak çimlere delikler açıp köklerin gelişmesini ve rahatlamasına yardımcı olup köklere verilmiş olan hasarı azaltacak. Daha sonra Vertical işlemi yaparak zayıflayan çimlerin arasında oluşan yabancı otlardan çimi ayıracak ve yeni tohum ekimi için çizgi şeklinde kanallar oluşturacak. Bu işlemlerden sonra çimler 2 gün dinlenmeye bırakılarak 2 gün sonra özel ekim manikalarıyla iklimimize uygun olan Festuca ağırlıklı çim ekim işlemi yapılacak. Ekim işlemi bittikten sonra 0.3 siyah ince elenmiş kumla karıştırılmış humuslu toprakla kapak malzemesi atılacak. Akabinde çimler dinlenmeye bırakılıp 6 Ekim tarihinde Elazığspor ev sahipliğinde oynanacak olan Menemen Belediyespor karşılaşmasına hazır hale gelecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren açıklamalarda bulunarak, "Elazığ Atatürk Stadyumu ülkemizin en büyük spor komplekslerinden bir tanesi. Tabii zeminimizde geçtiğimiz yıl hem Türkiye'de hem de Dünya'da gündeme gelmişti. 2023 yılını şampiyon tamamlayan Elazığspor şampiyonluk kutlamalarında özellikle yaz aylarındaki sıcak havaların etkisiyle stadyumumuzun zemini zarar görmüştü. Fakat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan zeminimizi eskisinden daha iyi hale getirmek için özellikle havaların biraz soğumasını bekliyorduk. Aynı zamanda Elazığspor'umuzun da 2 maç üst üste deplasmanda oynayacağını fırsat bilerek zeminimizi bakım ve onarıma aldık. Şunu söyleyebilirim Elazığ Atatürk Stadyumumuzun zemini eskisinden daha iyi olacak. Sabır ve birazcık zamana ihtiyacımız var. Elazığspor'umuza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'un Stadyum Zemin Bakımı Başladı - Son Dakika

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