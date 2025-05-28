Elif Güneri: Kız Çocuklarına İlham Oluyor - Son Dakika
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Spor

Elif Güneri: Kız Çocuklarına İlham Oluyor

Elif Güneri: Kız Çocuklarına İlham Oluyor
28.05.2025 11:26
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Avrupa şampiyonu boksör Elif Güneri, başarılarıyla kız çocuklarına örnek olmak istiyor.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, başarılarıyla kız çocuklarına "örnek" olmak istiyor.

Katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazanan 37 yaşındaki Güneri, son olarak Polonya'da düzenlenen 2025 Feliks Stamm Dünya Boks Kupası'nda kadınlar 80 kiloda altın madalya aldı.

Elif Güneri, AA muhabirine, amacının şehrini ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

2025 Feliks Stamm Dünya Boks Kupası'nda elde ettiği başarıya değinen Güneri, "Ülkeme ve şehrime altın madalya kazandırdım. İstiklal Marşı'nı okuttum, bayrağımızı dalgalandırdım. Bu beni çok mutlu etti. Her zaman söylüyorum; en büyük hedefim İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımız dalgalandırmak ve kız çocuklarına örnek olmak. İnşallah aldığım bu şampiyonluk madalyasıyla da ülkemin ve şehrimin kız çocuklarına örnek olabilmişimdir." diye konuştu.

Grand slam mücadelesinin devam edeceğini aktaran Güneri, haziranın sonunda Kazakistan'ın başkenti Astana'da turnuva düzenleneceğini kaydetti.

Güneri, yeniden milli takım kampına gideceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Kamplarımız çok verimli geçiyor. Ocak ayından beri kamplardayız. Şimdi Kazakistan'a gideceğiz. Kazakistan'da da güzel derece aldıktan sonra önümüzde bu yılın en büyük ikinci şampiyonası var. World Boxing'in, ilk defa düzenleneceği Dünya Şampiyonası var İngiltere'de. Şu anki en büyük hedefimiz o. Bu grand slamlarda şampiyon olan sporcular, yıl sonunda Hindistan'da düzenlenecek şampiyonlar gecesinde yarışacak."

"Türk kadın boks ekolünü dünyaya tanıttık"

Polonya'da altın madalya kazandığı için Türkiye'yi Hindistan'da temsil etme şansı yakaladığını belirten Güneri, "Hırslı ve inatçıyım. Yarıştığım her kulvarda sakatlıksız, kazasız belasız şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Güneri, Kadın Boks Milli Takımı olarak çok iyi olduklarını vurguladı ve 2022'de İstanbul'da düzenlenen dünya şampiyonasında takım halinde dünya şampiyonu olduklarını hatırlattı.

Türk kadın boks ekolünü dünyaya tanıttıklarını dile getiren Güneri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ondan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında sürekli şampiyon olduk, başarımızı yeniledik. Daha önce olimpiyatlarda dünyada en çok madalya alan ülke Rusya, Çin, Amerika, bunun yanında Küba'ydı. Ama artık dünyada kadın boksu dediğimiz zaman tek bir ülke aklımıza geliyor o da Türkiye. Bunun mimarlarından biri olmak gerçekten gurur verici. Takımımız gerçekten çok güçlü, inatçı ve istekli. Türk kadının gücünü gösterebilecek kadınlardan oluşuyor. Biz bunu iş olarak yapıyoruz. Hepimiz ülkemizi hepimiz çok seviyoruz. Türk kadının gücünü bütün dünyaya gösteriyoruz."

Antrenör Baykan: "Elif örnek alınacak bir sporcu"

Antrenör Baykan Arslan da Elif Güneri ile yaklaşık 20 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Güneri'nin büyükler kategorisinde 12. madalyasını kazandığını aktaran Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Boks gibi zor branşta bu başarıyı yakalamak hiç kolay değil. Bunun altında devamlı ve istikrarlı çalışma yatıyor. Elif örnek alınacak ve genç jenerasyonlarımıza da ciddi katkısı olan bir sporcumuz. Ülkemiz adına büyük bir değer 2022'deki dünya şampiyonasında milli takım dünya şampiyonu olmuştu. Bu başarı devam ediyor. Olimpiyatta da 2 olimpiyat ikincisi sporcularımız vardı. Bu Türkiye'nin iyi antrenörlere sahibi olduğunu ve altyapıdan iyi sporcuların geldiğini gösteriyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Elif Güneri: Kız Çocuklarına İlham Oluyor - Son Dakika

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