Elifnaz Köseoğlu Avrupa Üçüncüsü - Son Dakika
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Elifnaz Köseoğlu Avrupa Üçüncüsü

Elifnaz Köseoğlu Avrupa Üçüncüsü

Nazilli'li taekwondocu Elifnaz Köseoğlu, Romanya'da yapılan Grandprix Finalinde üçüncülük elde etti.

21.12.2024 13:16
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Taekwondocu Elifnaz Köseoğlu Romanya'nın Bükreş şehrinde Avrupa Taekwondo Federasyonunun düzenlediği Grandprix Final yarışmasında +68 kg Genç bayanlar kategorisinde 3. olması tüm Aydın ve Nazilli'yi sevindirdi.

Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Grandprix Final yarışmasında 3 olan Elifnaz Köseoğlu Olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi Aydın ve Nazilli'yi Olimpiyatlarda temsil etmek istiyor. Romanya'da düzenlenen bu turnuvaya Dünya sıralamasında ki her sıkletin en iyi ilk 16'sı ve Avrupa Taekwondo Federasyonunun kota müsabakalarında kota alan sporcuların katıldıkları ve bu turnuvanın olimpiyat yolunda ki sporculara en yüksek puan veren müsabakalar olduğu belirtildi.

Nazilli'de özel bir kolejde öğrenim gören Elifnaz Köseoğlu, Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen tekvando müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu. Genç sporcunun bu gurur verici başarısı, hem ailesini hem de eğitim gördüğü kurumu onurlandırdı. Elifnaz Köseoğlu ve Kurum Müdürü, başarının ardından Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Elifnaz'ın azmi ve disiplinli çalışmasının bu önemli başarıyı getirdiği vurgulanırken, İsmail Şimşek, Elifnaz'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Romanya'nın Bükreş şehrinde Avrupa Taekwondo Federasyonunun düzenlediği Grandprix Final yarışmasında +68 kg Genç bayanlar kategorisinde 3. olan Nazilli'li sporcu Elifnaz Köseoğlu ve Avrupa Muay Thai şampiyonası üçüncüsü olan Nefise Delikurt ve antrenörleri, Nazilli Gençlik ilçe Spor Müdürü Güven Eker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile birlikte Aydın Valisi Yakup Canbolat'a makamında ziyarette bulundular. Aydın Valisi başarılı sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamı dileyerek tebrik edip sporculara çeşitli hediyeler verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elifnaz Köseoğlu Avrupa Üçüncüsü - Son Dakika

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