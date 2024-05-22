Emir Buğra Gencal İller Arası Karate Ligi Bursa'da düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Emir Buğra Gencal İller Arası Karate Ligi Bursa'da düzenlenecek

Emir Buğra Gencal İller Arası Karate Ligi Bursa\'da düzenlenecek

Bursa'nın gururu milli karateci Emir Buğra Gencal anısına düzenlenecek olan Emir Buğra Gencal İller Arası Karate Ligi, 26 Mayıs'ta Bursa'da gerçekleştirilecek. 37 ilden bine yakın sporcu müsabakaya katılacak.

22.05.2024 13:34
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İki ay önce motosiklet kazasında yaşamını yitiren Bursa'nın gururu milli karateci Emir Buğra Gencal anısına 37 ilden bine yakın sporcu 26 Mayıs'ta Bursa'da buluşacak.

Emir Buğra Gencal İller Arası Karate Ligi 26 Mayıs'ta Bursa'da gerçekleştirilecek. Müsabakaya, Türkiye'nin 37 ilindeki 117 kulüpten 910 karateci katılacak. Etkinlik, Yıldırım'daki Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda yapılacak. Karate Bursa İl Temsilcisi Mustafa Çelik ve yardımcısı olan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Karate Antrenörlerinden Mustafa Batmaz, bine yakın sporcunun konuk olacağı Bursa'daki müsabakanın, bir çok şampiyonluk elde eden Türk karatesinin millilerinden Emir Buğra Gencal anısına düzenlendiğini söyledi.

Emir Buğra Gencal, yaklaşık iki buçuk ay önce Yıldırım ilçesinde kendi kullandığı motosikletle kaza geçirmiş ve yaşamını yitirmişti. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Emir Buğra Gencal'ın babası İsa Gencal da Bursa'da karate sporunun tanınmış isimlerinden olup, ayrıca milli hakemliği de bulunuyor.

Karate Bursa İl Temsilcisi Mustafa Çelik, Uzakdoğu sporuna gönül vermiş herkesi müsabakaya davet ederek, "Maçlar, 09.00'da başlayacak ve akşam 20.00'ye kadar sürecek. Karatede Türkiye'nin gururu olan bir çok milli sporcumuz, hayata gözlerini yuman milli arkadaşları için 0 gün Bursa'da olacak. Müthiş bir heyecan yaşanacak" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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