Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe\'de bunları çok yaşadım
23.02.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, alınan puanın önemini vurgulayarak, ''Birçok duyguyu yoğun şekilde yaşayan bir sporcuydum. Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım. Fenerbahçe kalbimde her zaman farklı yerde. Bir teknik adam olarak Fenerbahçe'den 1 puan almanın huzuru var içimde ama burada Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için hep zor olacak.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, alınan 1 puanın çok değerli olduğunu söyledi. Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, elde ettikleri 1 puanın öneminin gelecek haftalarda daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.

''1 PUAN ALMAK ÇOK DEĞERLİ''

İlk yarıda oyuncularının tamamen istediklerini yaptığını aktaran Belözoğlu, "Konumumuz düşünüldüğünde 1 puan bizim adımıza çok değerli. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz. İlk yarıda tamamen oyuncularımın istediğim gibi oynadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilk yarı beklediğimiz dışında çizgiye basan kenar oyuncuları tercihine rağmen onları istediğimiz taraflara yönlendirdik. İlk yarıdaki oyunu devam ettirmeliydik. İlk yarı oyun üstünlüğü bizdeydi. İkinci yarı kaliteli isimler var, kaliteye önlem almak çok zor. İyi savunduk, burada 1 puan almak çok değerli." dedi.

''FENERBAHÇE'DE BUNLARI ÇOK YAŞADIM''

Fenerbahçe'nin yorgun durumda olmasının kendilerine avantaj sağladığını aktaran Belözoğlu, "Genel anlamda memnunum. Bir puan bizim için çok değerli, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye ligde ve Nottingham Forest maçında başarılar diliyorum. Birçok duyguyu yoğun şekilde yaşayan bir sporcuydum. Fenerbahçe kulübünde bunları çok yaşadım. Fenerbahçe kalbimde her zaman farklı yerde. Bugün Kasımpaşa teknik direktörüyüm. Bir teknik adam olarak Fenerbahçe'den 1 puan almanın huzuru var içimde ama burada Fenerbahçe'ye karşı oynamak hayatımın sonuna kadar benim için zor olacak. İşimizi yapmak, ekmeğimize sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

''F.BAHÇE UZUN SENELER SONRA NET ŞEKİLDE HİSSEDİYOR''

Fenerbahçe'yi Nottingham Forest maçında iyi analiz ettiklerini anlatan Belözoğlu, "Fenerbahçe sizi birinci bölgeye mahkum ettiğinde çok güçlü bir takım. Oradan ne kadar uzak tutarsanız bu sefer siz güçleniyorsunuz. Bu planı iyi uyguladık. Fenerbahçe uzun seneler sonra şampiyonluk yarışını net şekilde hissediyor." değerlendirmesinde bulundu.

''HİÇBİR OYUNCUMA YERE YAT DEMEDİM''

Belözoğlu, bir gazetecinin "oyuncuların sık sık yere yatması" hakkındaki sorusuna şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Yere yatmak bizim planımız değil. 2 oyuncumuz sakat oynadı. İrfan Can Kahveci son dakikalar seke seke oynadı. Ben hiçbir zaman yere yat demedim. Maç 1-0 olduğunda 3 Fenerbahçeli oyuncu yere yattı. Oyun içinde olabiliyor bunlar. Oyuncuların kendi içinde aldığı kararlar bunlar. Zaman geçirmek bizim işimiz değil. Fenerbahçe çok güçlü takım, burada çok iyi takımları yendiler. Olaya ben böyle bakıyorum. 150 maça çıktım teknik adam olarak ama ben hiçbir oyuncuma yere yat demedim. Oyuncularımın mücadelesine baktığımda bugünün hakkı beraberlik gibi geliyor bana."

Trendyol Süper Lig, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Çalıştığı takımları küme düşüren Emre Fenerbahçe ile berabere kalmak seni kurtarmayacak Fenerbahçeyi de şampiyonluktan etmeyecek. Fenerbahçe şampiyon Kasımpaşa kümeye 10 10 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    otbahcem ikinci. emre kumeye 2 6
  • 250934 250934:
    zaten 1-0 öne geçip 10 kisiye karşı zamana oynuyorsan sen büyük takım oyuncusu değilsin 9 4 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    fb.olarak yaziyorum.gol atıldıktan sonra, fb.li futbolcular.sırasiyla zaman kazanmak adına yerlere yattılar.çok kızdım.oyun bitene kadar savaşmaları gerekiyordı.kasım paşayı kutluyorum.10 kişi ve beraberlik. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:12:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.