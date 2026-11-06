Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki imza töreninde 12-13 kişilik ekip kuracak - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki imza töreninde 12-13 kişilik ekip kuracak

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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe\'deki imza töreninde 12-13 kişilik ekip kuracak
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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe\'deki imza töreninde 12-13 kişilik ekip kuracak
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Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu için imza töreni düzenledi. Törende Belözoğlu, 12-13 kişilik ekibinin isimlerini kulübün açıklayacağını belirterek Fenerbahçe için tutku ve kaliteyi sahaya yansıtmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu için imza töreni düzenledi.

Chobani Stadı'ndaki törende Belözoğlu'nun yanı sıra yöneticiler Önder Fırat ve Cihan Kamer basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu törende açıklama yapan Belözoğlu, kalite ve tutkuyu sahaya yansıtmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'ye tekrar dönmenin gururunu yaşadığını aktaran Belözoğlu, "Camiamızın beklentilerinin farkındayım. Çok daha farklı bir Emre olarak kendimi geliştirdiğime inandığım bu süreçte kulübümün başarısı için elimizden geleni yapmaya geldik. İnşallah beraberce bu bütünlüğü sağlarız. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Kasımpaşa Kulübüne de hayal ettiğimiz bu ortamı sağlamaları adına verdikleri kolaylık için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Liverpool'a karşı mükemmel bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Oyuncuların buna ihtiyacı vardı. Sadece tanışmaya gittim o gün. Oyuncularla kulüple alakalı fikirleri paylaştım. Kuyt hocamız ve ekibi oyuncuları motive etti, 3 gün boyunca hazırladılar. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Bir payım olduğunu söylemek doğru olmaz. Taraftar gibi destek vererek payım olmuştur. Önemli olan o gün reaksiyon göstermekti. Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır. Durumu değerlendirme içindeyiz. Ekibim içindeki isimleri en yakın zamanda kulübümüz açıklayacak ama 12-13 kişilik bir ekibimiz olacak. 6 tane profesyonel lisansa sahip kendi dallarında donanımlı elit seviyede teknik adamlıkta bulunmuş isimler. Milli takımlar seviyesinde, kulüp anlamında da çalışmış bir ekibim var. İspanyol bir destekçimiz de olacak, büyük hocalarla çalışmış. Camianın sorumluluğunun bilincinde güçlü bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum."

Camianın ne istediğini bildiğini dile getiren genç teknik adam, "Camiamızın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe için net kriterler tutku ve kalitedir. O tutkuyu saha içine yansıtacak oyuncularım olacak, ben onları ekibimle harekete geçireceğim. Kalite fazlasıyla var. En yakın süre içinde bu oyunu oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Bugün öne çıkan oyun hız ve kaliteyle oluyor. Sonrasında inşallah kupalara giden yolun nereden geçtiğini biliyorum. İnşallah Fenerbahçe yüzüncü hocasını üst üste şampiyonluklar, Avrupa kupalarıyla taçlandırdıktan sonra görsün. Bu bir bayrak yarışı. Bu koltuğun ağırlığının farkında buraya geldik. Burada başarı esastır. Kupalara, şampiyonluklara talip olmak, camianın beklediği oyunu oynatmak gerekir. Tabi arzum burada uzun seneler görev yapmak. Kendimize göre tecrübelerimiz oldu. Yurt dışı seviyesinde teknik adamlık olmasa da Avrupa kupalarında Başakşehir ile bu tecrübem de oldu. Oyuncu gücü, oyun gücü Fenerbahçe'de fazlasıyla var. Fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Camianın bizden beklediği en yakın sürede doğru ve tutkulu oyun, sonrasında da kupalarla yüzüncü teknik direktöre birçok kupayla devrederiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncu kalitesine inanıyorum"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesine inandığını dile getirdi.

Fenerbahçe'de son görev yaptığı dönemden daha tecrübeli, farklı bir birikime sahip olduğunu anlatan Belözoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Kendimce belirlediğim gelişimini istediğim yerler var. Bunlar için hızlıca çalışmaya başladık. Oyuncu kalitesine inanıyorum, gelmemin sebeplerinden biri de bu oyuncu grubuna inanmak oldu." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan ile karşılaşcaklarının sorulması üzerine ise Belözoğlu, "Benim için ayrı gurur olacak, değerli bir kardeşim. Beraber oynadığım, milli formaya hizmet ettiğimiz bir arkadaşım. Bende yeri ayrıdır. Yurt dışında bizi çok güzel temsil ediyor. Bizim için mükemmel bir karşılaşma olacak. İkimizde kazanmak için çalışacağız. O günün kazananı olmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Hiçbir hedefi atlayamayız"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin tüm kulvarlarda zirveye oynaması gerektiğini belirtti.

Hiçbir organizasyonu diğerinden ayırmayacaklarının altını çizen Belözoğlu, "Hiçbir maçı, hiçbir hedefi ikinci palana atamayız. Teknik direktör olarak oyuncularıma ikinci plana atmış hissettirmek gibi bir zaaf olamaz. Fenerbahçe'nin normal hedefi gidebildiği yere kadar gitmektir. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok değerliydi. Biraz daha gerçekçi bakmak durumundayız. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarına gerçekçi bakmak zorundayız. 5 sene önceki Emre değilim ifademden kastım insani olaraktı. Teknik adam olarak istemediğimiz tecrübelerimiz de oldu. Hangi oyuncudan neyi alabileceğimi öğrendiğimi, bu anlamda değiştiğimi düşünüyorum. Oyuncu grubumun en güçlü yönünü ortaya çıkararak, kendi genlerimize uygun oyunu oynamaya çalışacağız. Fenerbahçe için tutku ve kalitenin birleşimi bir oyun doğru tarif oluyor. En hızlı şekilde bunu uygulamaya çalışacağız." diye konuştu.

"Ayrışma olduğunu görüyorum dışardan bakınca"

Fenerbahçe'nin tutkuyla bağlanılması gereken bir camia olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Ben yıllar önce teknik direktörlüğe geldiğimde son 10 haftada tecrübesiz bir teknik adam olarak çok farklı bir senaryo karşımıza geldi. Beşiktaş çok puan kaybetti. Rakiplere, planlara hakim bir şekilde bugün geldiğimiz noktada puan farkından bağımsız her maçı kazanmaya aday bir takım oluşturmamız gerekiyor. Camianın bilmesini isterim ki o gün ayrılırken verdiğimiz sözün farkındayım. İnşallah nice kupalar kazandığımız süreleri beraber yaşamaya söz vermiştim, bunun için buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa inanmak gerektiğini aktaran 46 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Bu bir süreç, her anına inanmak lazım. Şampiyonluk isteyen camiaların bunu dile getirmesi kadar normal bir şey yok. Bizden beklenenlerin farkındayız. Yaptığımızı toplantılarda da bunu dile getirdim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Burada olmak büyük şeref ama ben oyuncu grubuna çok inandığım için buraya geldim. Ayrışma olduğunu görüyorum dışardan bakınca. Bunu birleştirecek oyunu oynatmak, şampiyonlukları sonuna kadar kovalamak, her kupaya talip olarak camiaya uygun oyun sergilemek en büyük isteğim. (Okan Buruk'a ilişkin) Arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, geçmişten ilişkilerimiz bizim saygı duymamız gereken bir durum. İlişkilerin mesafesine inanmışımdır. Fenerbahçe mevzu olduğunda buraya transfer olurken mahremiyeti düşündüğümden eşimle dahi paylaşmadım. Fenerbahçe'yi hiçbir kişiye değişmem. Fenerbahçeliliğe yakışır şekilde davranacağız, insanları kırıp dökerek değil. Arkadaşlıklarım, dostluklarımdan daha önemlisi bizden beklenti. Rakibimiz öz kardeşim de olsa bizim rakibimizdir."

Beklentiyi karşılayacak oyunu oynatacaklarına inandığını vurgulayan Belözoğlu, "Kupalar bence değerli ve önemli. Oynattığımız oyunun beklentiyi karşılayacak şekilde olacağını düşünüyorum. Yönetim bize teveccüh gösterdi ama oyuncu grubuna çok inanıyorum. Şampiyonlukta dahil kupalarla taçlandıracağımıza inanıyorum. İddialıyız, bu koltuk bunu gerektiriyor. Risk alacağız, almamız gerekiyor. Çıktığım yolda zirvenin burası olduğunu defalarca dile getirdim. Geldiğinde hazır olmak lazım. İlk görüşme sürecimiz çok hızlı bir süreç, salı günü görüştük. Kasımpaşa Kulübüyle görüştük, Cihan Bey kulüp izin verdikten sonra yöneticilerle oturduk. Bir karar vardık, sonra başkanımızla görüştük. Onları inandırdığımızı düşünüyorum, benim çok inanmak için sebebe ihtiyacım yoktu." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe için herkesle mücadele ederiz"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin haklarını saha dışında da koruyacaklarını dile getirdi.

Şampiyonluk özlemiyle camianın mental yükünün arttığını aktaran Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben 5 yıl önceye göre değiştiğimi söyledim ama değişmeyen şeyler de var. Fenerbahçe için hiç düşünmeden Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu fark etmez kendi sınırları içinde Fenerbahçe'nin haklarını sonuna kadar koruruz. Bu formanın kıymetini bilerek herkesle mücadele edeceğiz. Taraftarın beklentisi her zaman vardır. Yük daha da artmış görünüyor. 12 sene uzun bir süre. Beklenti hergün daha fazla artıyor. Bana karşı olan tepkilerin bile bu sabırsızlıkla alakalı olduğunu anlayan biriydim. Onları anlamak lazım. Biz bu bütünlüğü sağladığımızda mevcut güç karşısında kimse duramaz. Beni Fenerbahçe 39 yaşımdayken transfer etti. Futbolun yaşı yoktur. Güncel futbol dinamik, atlet oyuncularla oynanıyor tabi ama buna saygı duymakla beraber mevcut kadro gücüne inanarak geldim."

Cihan Kamer de "İsmail Kartal istifa etti. Yollarımızı ayırdık. Kendisine verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Onun arkasından kısa bir süreç içinde hoca arayışımız oldu. Sevgili Emre Belözoğlu ile şampiyonluk yolunda devam etmeye karar verdik. Kendisi uzun senelerdir tanıdığım, takdir ettiğim, her açıdan güvendiğim bir kardeşim. Emre hoca ile şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önder Fırat ise şunları aktardı:

"Emre hocamızın kendi camiasında olmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Emre hocamız sadece Fenerbahçe'nin evladı olduğundan değil, donanımı, niteliği, tecrübesi ve bilgi becerisiyle başarılı olacağına inancımız sonsuz. Kendisine başarılar diliyorum, yönetim olarak desteğimizi bildiriyoruz."

Kaynak: AA
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