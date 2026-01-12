Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak - Son Dakika
Spor

Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Emre Mor, Kayserispor\'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
12.01.2026 23:11
Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor, Kayserispor'a önerildi. Milli oyuncu, transferinin gerçekleşmesi halinde Süper Lig kariyerinde ilk kez İstanbul dışında yaşamını sürdürecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Emre Mor ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KAYSERİSPOR'A ÖNERİLDİ

Yeni Açık'ın haberine göre; Bu sezon Fenerbahçe'de hiç forma şansı bulamayan ve ismi daha önce Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile anılan Emre Mor, bu kez de Kayserispor'a önerildi. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE BİR İLKİ YAŞAYACAK

Tarafların anlaşma sağlaması halinde Emre Mor, Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşayacak. Daha önce Süper Lig'deGalatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, ilk kez İstanbul dışına çıkmış olacak.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • es342646 es342646:
    Oynamaz, artist! Fatih terim iyi şans verdi kullanamadı 0 0 Yanıtla
