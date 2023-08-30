En az iki hafta yok! Daniel Amartey'den can sıkan gelişme

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sakatlanan Daniel Amartey'in sağlık durumu belli oldu. 28 yaşındaki futbolcu 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Bükreş'te oynanan Dinamo Kiev maçında sakatlanan Ganalı stoper Daniel Amartey'in MR sonuçları geldi. Adalesinden sakatlanan Daniel Amartey, MR sonuçlarına göre 15 gün sahalardan uzak kalacak.
28 yaşındaki Ganalı stoper, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off ikinci maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek.
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