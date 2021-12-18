En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor

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Sarı-Lacivertliler'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Vitor Pereira için ayrılık çok yakın. Taraftarın istemediği Portekizli hoca son zamanlarda hayli mutsuz.

"GELMEK İÇİN İSTEKLİ"

Flamengo kulübüne yakınlığıyla bilinen Coluna do Fla sitesi Pereira'nın, Brezilya ekibine gelmek için çok istekli olduğunu yazdı.

"HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Haberde Vitor Pereira'nın Flamengo'ya gelmek için istekli olduğu, Beşiktaş derbisinden sonra ayrılığın yaşanacağı belirtildi.

"TAZMİNATI YOK"

Başkan Ali Koç, Vitor Pereira'nın tazminatı olmadığını ifade etmişti. Ancak bu konuda da çok fazla tartışma var.