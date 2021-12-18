Sarı-Lacivertliler'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Vitor Pereira için ayrılık çok yakın. Taraftarın istemediği Portekizli hoca son zamanlarda hayli mutsuz.
Flamengo kulübüne yakınlığıyla bilinen Coluna do Fla sitesi Pereira'nın, Brezilya ekibine gelmek için çok istekli olduğunu yazdı.
Haberde Vitor Pereira'nın Flamengo'ya gelmek için istekli olduğu, Beşiktaş derbisinden sonra ayrılığın yaşanacağı belirtildi.
Başkan Ali Koç, Vitor Pereira'nın tazminatı olmadığını ifade etmişti. Ancak bu konuda da çok fazla tartışma var.
Son Dakika › Spor › En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor - Son Dakika Spor