Beşiktaş'ta oynarken kilosu nedeniyle eleştiriliyordu! Ailton eski günlerini mumla arıyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta oynarken kilosu nedeniyle eleştiriliyordu! Ailton eski günlerini mumla arıyor

23.12.2022 17:04

En verimli dönemini Bundesliga'da geçiren ve 6 yıl Werder Bremen forması giyen Ailton, bir sezon Schalke yolcuğunun ardından 2005'de Beşiktaş'a gelmişti. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde fazla kiloları nedeniyle akıllarda yer edinen ve oynadığı futbolla sık sık eleştirilen Ailton, son haliyle yine gündem olmayı başardı.

Bir zamanlar Beşiktaş formasını terleten ve fazla kiloları nedeniyle akıllarda yer eden Brezilyalı Ailton'un aktif futbol hayatını bitirdikten sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi.

2014'E KADAR AKTİF FUTBOL OYNADI

Eylül 2014'te Bremen Weser Stadı'nda oynanan ve 40 binin üzerinde seyircinin izlediği jübile maçıyla futbolu bıraktı. Şu anda 48 yaşında olan Ailton, vaktinin büyük bir kısmını ailesiyle birlikte yaşadığı Dallas'ta geçiriyor. Brezilyalı golcünün ayrıca memleketinde bir de at çiftliği bulunuyor.

Bu ne hal Ailton! Beşiktaş'ta oynarken kilolu diyenler şimdi ne diyecek?

KİLO ALMAYA DEVAM EDİYOR

2005 yılında Schalke'den Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı eski golcü, o dönem fazla kilolarıyla gündem olmuştu. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra da kilo almaya devam eden eski futbolcunun son hali görenleri şaşırttı.

İşte eski golcü Ailton'un son hali:

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Beşiktaş'a damgasını vurmuştu! Bir zamanların efsanesi şimdi bakın ne halde
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Brezilya, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta oynarken kilosu nedeniyle eleştiriliyordu! Ailton eski günlerini mumla arıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta oynarken kilosu nedeniyle eleştiriliyordu! Ailton eski günlerini mumla arıyor - Son Dakika
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