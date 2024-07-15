Engelli Sporcu Yiğit Taylan Milli Forma İçin Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Engelli Sporcu Yiğit Taylan Milli Forma İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Adana'da 8 yıl önce masa tenisine başlayan 16 yaşındaki engelli sporcu Yiğit Taylan, milli formayı giyebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Yiğit, sağlığı için başladığı sporda her geçen gün kendini geliştirerek başarılar elde etti. Antrenörü ve ailesi tarafından desteklenen Yiğit, milli takıma girebilmek için mücadele ediyor.

15.07.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 8 yıl önce masa tenisine başlayan 16 yaşındaki engelli sporcu Yiğit Taylan, milli formayı giyebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yiğit Taylan'a, ailesinin hareketlerinde farklılık olduğunu görmesi üzerine götürüldüğü hastanede 5 yaşında hafif mental retardasyon teşhisi konuldu.

Rahatsızlığı nedeniyle hem iletişim becerinin hem de el, ayak ve göz koordinasyonlarının gelişebilmesi için doktorunun tavsiyesiyle Yiğit, 8 yaşında masa tenisine başladı.

Sağlığı için başladığı sporda her geçen gün kendini geliştiren Yiğit, katıldığı yarışmalarda dereceler aldı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde haftanın 6 günü Yeni Adana Stadyumu'nda çalışmalarını sürdüren Yiğit Taylan, geçen yıl Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncülük elde etti.

Yiğit, Kayseri'de mayıs ayında gerçekleştirilen Özel Sporcular Okul Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda tek erkeklerde 2'nci oldu.

Şehit Ahmet- Mehmet Oruç Spor Lisesi öğrencisi olan Yiğit, başarılarına yenilerini ekleyebilmek ve milli forma hedefine ulaşabilmek için antrenörü Kubilay Mengüç'ün gözetiminde haftanın 6 günü çalışıyor.

"Masa tenisine geldikten sonra sosyalleşmeye başladı"

Anne Güllü Kaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yiğit'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu anlattı.

Oğlunun masa tenisine başladığında zorlandığını belirten anne Kaş, "Masa tenisine ilk başladığında topa çok hakim değildik. Raketi çok rahat bir şekilde kullanamıyorduk. El-göz koordinasyonumuz çok zayıftı ama antrenörümüz sayesinde yavaş yavaş ilerledik." dedi.

Oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Güllü Kaş, şöyle konuştu:

"Yiğit normalde çok içine kapanık bir çocuktu. İnsanlarla pek iletişim kurmazdı. Masa tenisine geldikten sonra çocuklarla kaynaştı, yavaş yavaş sosyalleşmeye başladı. Yiğit'in milli takıma girme hedefi var. Bu hedefinin arkasından koşuşturuyoruz, inşallah yapabiliriz. Oğlumu elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Onun da azmini görüyorum. Milli takıma girebilmek için mücadele etmeye çalışıyor, inşallah istediği yerlere gelir."

Antrenör Kubilay Mengüç, Yiğit Taylan'ın masa tenisi sayesinde hem sosyalleştiğini hem de sportif başarılar elde ettiğini söyledi.

Milli forma için Yiğit'in antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Mengüç, özel sporcusunun bu hedefine ulaşacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Adana, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelli Sporcu Yiğit Taylan Milli Forma İçin Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
11:10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 12:41:09. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli Sporcu Yiğit Taylan Milli Forma İçin Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement