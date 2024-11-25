Engin Fırat: Türkiye Milli Takımı Teklifine Açığım

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Kenya A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Türkiye Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda gururla kabul edeceğini söyledi.

Kenya A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Kenya Milli Takımı ile bugüne kadar ortaya koyduğu performans, takımın hedefleri ve gelecek planlarına dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Benim dönemimde, Kenya tarihindeki en fazla deplasman galibiyetini elde ettik"

Kenya, futbolu Afrika ve Dünya futbolunda söz sahibi olamamış bir takım, tarihinde de başarıları yok. Özellikle atletizmde uzun koşucularla tanınan bir ülke. Diğer Afrika ülkeleri gibi dünyaca meşhur yıldız oyuncuları yok. Üstelik stadyum probleminden dolayı üç yıldır bütün maçları deplasmanda oynadınız. Buna rağmen 2024 yılı boyunca oynadığınız 10 maçta sadece Kamerun'a karşı kaybettiniz. Bu Kenya için harika bir yıl olmalı?

Gerçeklere bakıldığında, FIFA'dan gelen 1 yıllık men cezasından sonra ilk olarak bir takım inşa etmemiz gerekti ve bunda da başarılı olduğumuz görülüyor. Benim dönemimde, Kenya tarihindeki en fazla deplasman galibiyetini elde ettik. 2024'te ise, Kenya dışında A Milli Takım'la kazandığımız ilk kupa da tarihi bir başarı oldu. Ayrıca tarihin en uzun yenilgisiz serilerinden birine imza attık. Üst düzey takımlarla oynadık ve iyi sonuçlar aldık. Asya şampiyonu Katar'ı Doha'da yendik, eski Avrupa şampiyonu Rusya'ya karşı deplasmanda berabere kaldık ve Afrika şampiyonu Fildişi Sahili'yle de deplasmanda berabere kaldık. Evet burada atletizm çok başarılı. Dünya ve Olimpiyat şampiyonları yetiştirmiş bir ülke ama bunlar bireysel başarılar, takım sporlarında benzer başarıların gelmesi ve bunun sürdürülebilirliği topyekün bir planlama ve çabaya bağlı.

"Temelimiz taktiksel düzen ve disiplin"

Bu sonuçları milli takımınızla nasıl elde ediyorsunuz? Rakipler, dünya çapında yıldız oyunculardan oluşan takımlar. Diğer tarafta Kenya liginden kulüpler CAF grup aşamalarına bile katılamazken bu sonuçlar nasıl mümkün oldu?

Bunun sırrı birbirimize olan inancımızda. Birçok oyuncumuz yurt dışında oynuyor ve takım için maddi manevi büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Unutmayın, Afrika çok büyük. Son maçımızda Güney Afrika'ya gelen oyuncular 24 saat yolculuk yaparak maç şehrine ulaştılar. Tabii ki uzun yolculuklar yüzünden gelmeyen oyuncular da oluyor ama bu azınlık hariç hepimiz sadece takımın birlik ve başarısını düşünüyoruz. İşte bu beni her gün motive ediyor. Temelimiz taktiksel düzen ve disiplin. Tüm bunlar uluslararası düzeyde hayatta kalmamızın anahtarı.

"Atak üretme konusunda rakiplerimizi domine ettik ama bitiricilikte eksiklik yaşıyoruz"

Fildişi Sahili büyük yıldızlara sahip. Keza Kamerun da öyle, yıldızlar topluluğu bir ülke takımı. Rakipleriniz ile olan büyük kalite farkını nasıl kapatıyorsunuz?

Yüzde yüz kapatmak mümkün değil. Hücumda bunu başarmak imkansız. Bitiricilik için kapasiteye ihtiyacınız var ama antrenman, taktik ve savaşçı ruhla rakibe gol şansı vermiyoruz. Ayrıca, topu tehlikeli bölgelere taşımakta hiçbir problemimiz yok. Tüm istatistikler gösteriyor ki, çoğu maçımızda topa sahip olma ve atak üretme konusunda rakiplerimizi domine ettik ama bitiricilikte eksiklik yaşıyoruz. Özellikle bu yıl, maçlarımızın çoğuna en deneyimli 3 hücum oyuncumuzdan yoksun çıkmak zorunda kaldık.

"Kenya gerçekten yetenekli oyunculara sahip"

Kenya futbolu altyapı ve futbol eğitimi konularını çözerse, geleceğini nasıl görüyorsunuz? Kenya'nın geleceği parlak diyebilir miyiz?

Dürüst olmak gerekirse şu ana kadar işler sadece daha kötüye gitti. Herkes birbirini suçluyor ama hiçbir adım atılmıyor. Bu üzücü. Çünkü Kenya gerçekten yetenekli oyunculara sahip. Çoğu asla bulunamayacak yada şans bulamayacak çünkü sistem böyle. Federasyon elinden gelenin en iyisini yapıyor ama imkanları sınırlı. Tüm Kenya futbol paydaşlarının el birliğiyle çalışması gerekiyor ama bu şu anda asla olmayacak gözüküyor.

Bu, sizinle çalışmak isteyen kulüplerin ilgisini çekecek bir haber gibi mi?

Bunu şu an için bilemiyorum. Federasyonun 7 Aralık'ta seçimleri var, ondan sonra daha fazla bilgi sahibi olacağım. İyileşme şansı olup olmadığını göreceğiz. Sonuçta 2026'ya kadar sözleşmem var. Bu zamana kadar çok fedakarlıklar yaptım ve yapmaya da devam ediyorum ama mantalite olarak bazı şeylerin değişmesi lazım.

"Türkiye Milli Takımı'ndan teklif alırsam, tabii ki bu görevi gururla kabul ederim"

Birçok kulüp sizinle ilgileniyor ama aynı zamanda Türkiye Milli Takımı için de adaylardan birisiniz. Uluslararası deneyiminiz çok fazla ve dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Asya şampiyonu ve Afrika şampiyonu takımlarla maç yaptınız. Montella görevden ayrılırsa, görevi devralmaya hazır mısınız?

Öncelikle Montella'nın doğru yolda olduğuna inanıyorum. Hepimizin onu desteklemesi gerekiyor. Böylece Milli Takımdan en iyi şekilde faydalanabiliriz. Sosyal medyada eleştirilerde bulunan hocaları anlayamıyorum. Uluslararası düzeyde ne başarı gösterdiler? Bizim işimize saygı gösterilmeli. Taraftarlar ve spor gazetecileri elbette yorum yapabilir ama bunu kabul edilebilir bir seviyede yapmalılar. Eğer bir gün teklif alırsam, tabii ki bu görevi gururla kabul ederim. Hem kulüp hem de Milli takımlarda çalıştım ve halen Kenya A Milli Takım teknik direktörüyüm. Uluslararası deneyimim ve liderliğimle başarılı olacağımdan şüphem yok. Menajerim bana zaman zaman aldığım teklifler hakkında bilgi veriyor ama şu an tek ihtiyacım olan şey bir tatil. 2025 için hazır olmak.

"Ülke dışında takım çalıştırmak istiyorsanız mutlaka lisan bileceksiniz"

Türk hocalar neden dünyaya açılamıyorlar. Gidenler de başarılı olamıyorlar. Neler eksik? 10 milyonluk Portekiz'de 11 milyonluk Belçika'nın ve yine 18 milyonluk Hollanda'nın bir çok hocası ülkelerinin dışında hocalık yapıyorlar. Bunlar çok mu yetenekliler? Türkler ülke dışında neden yoklar?

Dünya futbolunu yakından takip etmelisiniz ve kendinizi de uluslararası seviyede gösterebilmelisiniz. Türkiye'de elde ettiğiniz skor ya da başarılar dışardakilerin gözünde hiç bir önem arz etmiyor. Burada tüm kupaları da kazansanız uluslararası turnuvalarda varlık gösteremiyor ya da fark oluşturamıyorsanız tercih edilmeyeceksiniz. Çünkü kriter orası. Aynı zamanda en azından bir geçerli yabancı dili iyi bilmelisiniz. Ben Türkçe'nin haricinde üç lisan konuşuyorum. Sporcularınla bire bir konuşabilmek, yöneticilerinle direkt diyalog kurabilmek doğru iletişim için şart. Türkiye'de zaten aynı hocalar gidip geliyorlar ama eğer Avrupa ve dünyaya açılmak istiyorlarsa mutlaka yabancı dil konuşabilmeli, dünya futbolunu takip etmeli ve uluslararası maçlarda fark edilmeye çalışmalılar. - İSTANBUL