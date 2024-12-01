Eray Yazgan\'dan Skandal VAR Ataması Tepkisi

Spor

- Eray Yazgan: "VAR hakemi ataması skandal bir karardır"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan:

"MHK'nin atamalarında iyi niyet görmüyoruz"

"Bu adaletsizliğin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz"

"Tarih, adalet için mücadele edenleri yazar"

İSTANBUL - Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarında iyi niyet görmediklerini belirterek, Eyüpspor maçında Erkan Engin'in VAR hakemi olarak atanmasının skandal bir karar olduğunu söyledi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Eyüpspor ile oynayacakları maç öncesinde hakem atamalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dönemde yapılan hakem hatalarının sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun adalet duygusunu yerinden sarstığını söyleyen Yazgan, "MHK'nin özellikle Okan Buruk hocamızın bir durum tespiti olarak rahatsızlığını açıkça dile getirmesine rağmen ısrarla, taraflı ve vasat altı hakemleri maçlarımıza atama alışkanlıkları devam etmektedir. Bu da bize açıkçası kötü niyetin göstergesi olduğunu düşünmemizi sebep oluyor. Hakemler insanidir ancak sürekli tekrar eden yanlışlar birilerinin kasıtlı planlarının parçasıdır. Bunu açık açık görüyoruz. Daha önce Teknik Direktörümüz Okan Buruk tarafından açıkça belirtilmesine rağmen MHK'nin atamalarında iyi niyet görmüyoruz. Bu atamalar yalnızca sporun ruhuna değil, Türk futbolunun geleceğine, daha önemli güvenirliliğine de zarar vermektedir. Ali Şansalan'ın yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe maçlarına atanmaması değil, atanamaması, Trabzon dönüşünde yaşanan megafon olayıyla ilişkilendirilmektedir. Buna karşılık Galatasaray maçlarında bu tip hakem atamaları yapılması da çifte standardın bir göstergesidir" diye konuştu.

"VAR hakemi ataması skandal bir karardır"

Maça VAR olarak atanan Erkan Engin için de konuşan Eray Yazgan, "Bugün yapılan VAR hakemi ataması ise skandal bir karardır ve adalet terazisinde bu kararı verenler elbet bir gün bu ağırlığın altında kalacaklardır. Bu isim, gerek Kasımpaşa maçındaki hissiyatımsı penaltı kararıyla gerekse de 6 Kasım'daki Legia Varşova - Dinamo Minsk maçında UEFA tarafından eleştirilen sarı kart müdahalesiyle tartışılmalı bir geçmişe sahiptir. Daha üst düzey lig tecrübesi olmadan VAR devreye gitmesiyle beraber VAR kadrosuna alınması burada defalarca hatalı kararlarıyla ön plana çıkması Türk futbolunda adalet mekanizmasının büyük bir yara aldığını göstermektedir. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da 100'e yakın maç oynandı. Bunların hiçbirinde Türk hakemine görev verilmedi. UEFA'nın bu tutumuna neden olan VAR hakemi, bugün bizim maçımıza atanması en hafif atanması skandaldır" şeklinde konuştu.

"Tarih, adalet için mücadele edenleri yazar"

Adalet terazisinin şaştığında futbolun ruhunun kaybolduğunu vurgulayan Yazgan sözlerine söyle devam etti:

"Milyonlarca taraftarın ahının üzerinizde olduğunu, bu kararı oturdukları koltuklarından verenler bir zahmet unutmasınlar. Hakem performanslarındaki düşüklüğün sistematik bir hal aldığını üzülerek görmekteyiz. UEFA tarafından tenkit edilen, FIFA listelerine yalnızca kağıt üzerinde eklenen saha içindeki vasat altı performanslarıyla adalet anlayışını zedeleyen, hakem olduğunu iddia edilen kişi ve kişilerin artık kritik maçlara atanması bardağı doldurmuş, üstüne bir de taşırmıştır. MHK'nin, teknik direktörümüzün ve kulübümüzün haklı tepkilerine rağmen bu isimler üzerinde ısrarla durması Türk futbolunun tarafsızlığına gölge düşürmekte ve adil bir rekabet ortamını ortadan kaldırmaktadır. Türk futbolunun adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğine sürekli vurgulayan taraf olmaktan yorulmadık, yorulmayacağız. Tarih, adalet için mücadele edenleri yazar. Biz bu adaletsizliğin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

Eray Yazgan ayrıca bugünkü maçta seremonide Kahramanmaraş'ta yaptıkları konteyner kentten gelen çocukların futbolcularla beraber sahaya çıkacağını ifade etti.