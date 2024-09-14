Erciyes 38 FK, İlk İç Sahada Galibiyet Arıyor

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Sebat Gençlikspor maçını kazanmak istiyor.
Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk iç saha maçına çıkacak. Mavi-siyahlılar, 15 Eylül Pazar günü Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak. Müsabaka saat 16: 00'da başlayacak. Lige Zonguldak Kömürspor mağlubiyeti ile başlayan mavi siyahlılar, ikinci hafta maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Erciyes 38 FK ile Sebat Gençlikspor arasındaki maç saat 16: 00'da başlayacak. Kadir Has Yan Saha'da oynanacak maçı Bursa bölgesi hakemlerinden Veysel Karani Özkan yönetecek. - KAYSERİ
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