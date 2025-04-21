Erciyes 38 FK, İstiklalspor\'a 3-0 Yenildi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, ligin 29. haftasında evinde oynadığı maçta Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Berat Çelik, Mert Şahin, Fatih Deveci
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar, Berkay Sizer, İsmail Karataş, Batuhan Kazancı (M. Ali Kula dk. 80), Caner Kaban, Enes Erol (Serkan Kenter dk. 80), Taha Özgür (Ayhan Gürbüz dk. 39), Tayyib Kanarya (Alperen Elmas dk. 80), Ethem Balcı, Gürkan Arslan (Ziyahan Erbaşı dk. 61)
Kahramanmaraş İstiklalspor: Kıvanç Küçükkarış, Emre Çölgeçen, Kamil İçer, İbrahim Has, Muhammed Akarslan (Yekta Sönmez dk. 56), Hakan Yeşil (Ramazan Kaplan dk. 87), Selim Ilgaz, Muhammet İmre, Sadık Baş, Tolunay Yurtseven (Ali Han Tunçer dk. 56), Aykut Çift (Taha Dönmez dk. 76)
Goller: Selim Ilgaz (dk. 4), İbrahim Has (dk. 11), Muhammed Akarslan (dk. 45+2) (Kahramanmaraş İstiklalspor)
Sarı Kartlar: Enes Erol, Berkay Sizer (Erciyes 38 FK), Hakan Yeşil, Yekta Sönmez, Arda Yumurtacı (Kahramanmaraş İstiklalspor) - KAYSERİ
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