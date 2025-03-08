Erciyes 38 FK, İzmir'de 1-1 Beraberlik Aldı - Son Dakika
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Erciyes 38 FK, İzmir'de 1-1 Beraberlik Aldı

Erciyes 38 FK, İzmir\'de 1-1 Beraberlik Aldı

Erciyes 38 FK, Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta İzmir Çoruhluspor ile 1-1 berabere kaldı.

08.03.2025 17:25
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Erciyes 38 FK, Türkiye 3. Lig 4. Grup 21 hafta maçında deplasman karşılaştığı İzmir Çoruhluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Hatice Aydın, Muhammet Mahmut Delimazı, Tahir Yalçın

İzmir Çoruhluspor: Emirhan Emir, İsmet Kavuştu (Dk.46 Muhammed Eren Türkmen), Miran Avcı, Recep Gül, Yusuf Talga, Ömer Faruk Çalışkan (Dk.42 Süleyman Okçu), Erhan Şentürk, Halil İbrahim Keleş, Anıl Arıcıoğlu, Muhammet Karasu (Dk.75 Tuna Sezen) Berkant Alpşanlı (Dk.75 Mustafa Burak Gündoğan)

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Çukadar, Uğur Göktaş, Yaşar Kavas, Berkay Sizer, Ayhan Gürbüz (Dk.82 Oğuzhan Öztürk), Hüseyin Ekici (Dk.69 Gürkan Arslan), İsmet Yazgan (Dk.82 Caner Kaban), Enes Erol (Dk.87 Serkan Kenter), Hüseyin Fıstıkcı, Tayyib Kanarya

Goller: Tuna Sezen Dk.80 (İzmir Çoruhluspor) Enes Erol Dk.11 (Erciyes 38 FK)

Sarı Kartlar: Halil İbrahim Keleş, Anıl Arıcıoğlu, Recep Gül (İzmir Çoruhluspor) İsmet Yazgan, Tayyib Kanarya, Ayhan Gürbüz, Ahmet Çukadar (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FK, İzmir'de 1-1 Beraberlik Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes 38 FK, İzmir'de 1-1 Beraberlik Aldı - Son Dakika
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