Erciyes 38 FK'nın Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika
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Erciyes 38 FK'nın Hedefi Şampiyonluk

Erciyes 38 FK\'nın Hedefi Şampiyonluk
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Çağrı Yağız Yasak, bu sezon kupayı Erciyes Dağı'na çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

3'ÜNCÜ Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'nın sağ kanat oyuncusu Çağrı Yağız Yasak, "Bu sene o sene diyebilirim. Bu sene camia ve biz futbolcu ekibi olarak tek hedefimiz var; o kupayı Erciyes Dağı'na çıkarmak. İnşallah o kupayı oraya hep beraber çıkardıktan sonra fotoğraf çekiniriz" dedi.

Erciyes 38 FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdürüyor. 20 Temmuz'da Bolu'da kampa giren mavi-siyahlıların sağ kanat oyuncusu Çağrı Yağız Yasak, Bolu kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Birinci etap çalışmalarının güzel geçtiğini belirten 27 yaşındaki futbolcu Çağrı Yasak, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Yeni gelen arkadaşlarımız, abilerimiz ve kardeşlerimizle beraber burada güzel bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Hepimiz zaten yavaş yavaş kaynaşmaya başladık. İnşallah ikinci etap kampında daha iyi devam edeceğiz" dedi.

'HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK'

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansın sorulması üzerine genç oyuncu Yasak, "Geçen sezon kariyer sezonumu yaşadım. İnşallah bu sezon üstüne koymaya çalışacağım. Üstüne koymasam da burada bütün amacımız takım. Takım olarak da hedef gidebilmek. Hedefimiz de belli; şampiyon olmak. Bunun için çok çalışacağım. Olmazsa da benim birinci önceliğim takım. Takımdan sonra bireysel performansım gelir" diye konuştu.

'SONUNDA ÜZÜLMEYEN TARAF OLACAĞIZ'

Geçen yıl yarı finalde elendikleri karşılaşmanın ardından soyunma odasında yapılan konuşmanın hatırlatılması üzerine ise Çağrı Yasak, "Geçen yıl soyunma odasında aşırı duygusal bir ortamımız vardı. Çok emek vermiştik. Çok geriden gelip, seri yapıp oralara gelmiştik. Yarı finalde son dakikalarda iptal edilen golümüzle beraber bana göre çalınan saçma bir penaltı ile birlikte maç başka yerlere gitmişti. Takım arkadaşlarım maçı çok iyi çevirdi. O duygusal konuşmadan sonra hepimiz çok üzüldük. Günlerce kendimize gelemedik. Geçen seneden kalan 11 kişiyiz. Kulübümüz, kıymetli milletvekilimiz, başkanımız, hocamız ve sportif direktörümüz ona göre bir takım kurdular. İnşallah bu sene çok daha iyi takımız. Bu sefer, sonunda üzülmeyen taraf biz olacağız" cevabını verdi.

'TARAFTARIMIZA EVLERİNE MUTLU DÖNME SÖZÜ VERİYORUZ'

Camiaya da seslenen Yasak, "Taraftarlarımıza geçen sezon için teşekkür ediyorum. Bu yıl da ilk maçtan itibaren bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de onlara her geldikleri maçta evlerine mutlu dönme sözü veriyoruz. Bu sene o sene diyebilirim. Bu sene camia ve biz futbolcu ekibi olarak tek hedefimiz var; o kupayı Erciyes Dağı'na çıkarmak. İnşallah o kupayı oraya hep beraber çıkardıktan sonra fotoğraf çekiniriz" dedi.

Kaynak: DHA

Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38 FK'nın Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika

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