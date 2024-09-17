Erciyes Cup 18. Kez Başlıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 18.'si oynanacak olan Erciyes Cup, yarın iki önemli maç ile başlayacak.
Erciyes Cup Basketbol Turnuvası, 18-21 Eylül tarihleri arasında 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Melikgazi Kayseri Basketbol takımının ev sahipliği yapacağı turnuvaya Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray, Emlak Konut ve Danilo's Pizza Bursa takımları katılacak. KadirHas Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabakaları sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Takımlar için sezon öncesi son ciddi prova özelliği taşıyan turnuvanın programı ise şu şekilde:
18 Eylül Çarşamba
16.00 Galatasaray-Danilo's Pizza Bursa
18.30 Emlakkonut-Melikgazi Kayseri Basket
19 Eylül Perşembe
16.00 EmlakKonut-Galatasaray
18.30 Melikgazi Kayseri Basket-Danilo's Pizza Bursa
21 Eylül Cumartesi
16.00 Danilo's Pizza Bursa-EmlakKonut
18.30 Melikgazi Kayseri Basket-Galatasaray - KAYSERİ
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