Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.
Bu sezon 16'ncısı düzenlenen Erciyes Cup'ın ilk gününde 2 müsabaka oynandı. Turnuvanın açılış müsabakasında Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol'u 84-69'luk skorla mağlup etti.Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-63' mağlup etti.
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