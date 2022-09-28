Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı - Son Dakika
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Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

28.09.2022 20:36
Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.

Bu sezon 16'ncısı düzenlenen Erciyes Cup'ın ilk gününde 2 müsabaka oynandı. Turnuvanın açılış müsabakasında Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol'u 84-69'luk skorla mağlup etti.

Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-63' mağlup etti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı - Son Dakika
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