Erciyes Kayak Merkezi, Kar Hentbol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi, Kar Hentbol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Erciyes Kayak Merkezi, Kar Hentbol Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye'nin en büyük kayak merkezi Erciyes, 22 Şubat'ta Kar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak spor turizminde yeni bir sayfa açıyor. 60 sporcunun katılacağı bu heyecan dolu etkinlik, kış sporları alanında önemli bir gelişme sunacak.

20.02.2025 10:51  Güncelleme: 10:52
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Türkiye'nin en büyük kayak merkezi ve spor turizminin öncü destinasyonu Erciyes Kayak Merkezi, 22 Şubat'ta Türkiye'de bir ilke daha imza atarak, Kar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

112 kilometrelik kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle kayak tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, şimdi de kar hentbolunun merkezine dönüşüyor. Kayseri'nin gözde kış turizmi merkezi olan Erciyes, Türkiye'ye bir yenilik daha kazandıracak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek Kar Hentbol Şampiyonası, 22 Şubat Cumartesi günü Tekir Kapı'da başlayacak. Erciyes, 60 sporcunun mücadele edeceği bu heyecan dolu şampiyonaya ev sahipliği yaparken, sadece kayak ve dağ sporlarıyla değil, yeni bir spor dalı olan kar hentbolu ile de adından söz ettirecek. Türkiye'nin kar hentbolu ile tanışacağı bu günde, sporseverler, sporcular ve katılımcılar, Erciyes'in muazzam atmosferinde unutulmaz anlar yaşayacak.

Kayseri'nin turizm potansiyelini arttıran Erciyes Kayak Merkezi, kış sporları ve dağ turizmi alanında önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes Kayak Merkezi, Kar Hentbol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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