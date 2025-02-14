Erciyes Kayak Merkezi'nde FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Düzenlenecek - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Düzenlenecek

Erciyes Kayak Merkezi\'nde FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Düzenlenecek

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, 15-16 Mart tarihlerinde SNX Türkiye FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Tanıtım toplantısında, şampiyonanın uluslararası tanıtıma ve ekonomi katkısına vurgu yapıldı.

14.02.2025 15:59  Güncelleme: 16:15
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde SNX Türkiye FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası düzenlenecek. 2 yıl üst üste Erciyes'te düzenlenecek şampiyona öncesi ise tanıtım toplantısı düzenlendi.

SNX Türkiye FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası 15-16 Mart tarihleri arasında Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek. Şampiyona öncesi ise Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

BÜYÜKKILIÇ: 2 MİLYON ZİYARETÇİYİ GEÇTİK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Şu an itibariyle 2 milyondan fazla ziyaretçiyi geçtik. Otellerimizin doluluk oranı yüzde 100. Güvenli bir merkez. Laf ile uluslararası standartta kayak merkeziyiz demekle olmuyor. Elbette bunun akredite kuruluşlar tarafından taçlandırılması ve sertifikalandırılması bizim için önemli ve anlamlıydı. Güvenli bir kayak merkezindeyiz. Güneş her zaman deniz ile buluşacak değil ya, dışarıya baktığınız zaman güneş pırıl. Yarışmanın çeşitliliğini sizler de takip ediyorsunuz. Ama profesyonel olarak ikinci kez yapılacak olan yarışmanın, geçen senekinden inşallah daha profesyonel ve daha da verimli olacağına inanıyorum. Çünkü geçen sene ilk olmasına rağmen bu kadar ses getirmiş, 850 milyon insana şehrimizle ilgili bu olumlu paylaşım ulaşmış ise bu sene herhalde milyarı geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİÇEK: TÜM DÜNYANIN ERCİYES'İ TANIMASINI İSTİYORUZ

Bu sene sürekli Kapadokya ile beraber turizmin meyvesini verdiğini görüyoruz. Kültür turizmi için gelenlerin de bu yıl çokça Erciyes'te olduğunu gördük. Aslında yapılan bütün bu çalışmalar şehrin sadece tanıtımına değil ekonomisinin güçlendirilmesine de katkı sağlıyor. Geçen sene kar motosikleti şampiyonasının ilkini yaptık. Bu yıl ikincisi yapılacak. Televizyonlarda 'Türkiye'nin en büyük, en donanımlı, planlı kayak merkezi Erciyes' denildi. Aslında her şey bu cümle için. Gerçek bu ve tüm Türkiye'nin bunu bilmesini istiyoruz. Tüm dünyanın Erciyes'i tanımasını istiyoruz" dedi.

AKÜLKE: ERCİYES AMİRAL GEMİMİZ

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise, "Federasyon olarak 15 yıldır, 'Spor turizmin geleceğidir' sloganı ile ülkenin dört bir yanında farklı organizasyonlar yaparak hem ülkemize ve organizasyon yaptığımız şehirlere için katma değer sağlamaya, hem de ulusal ve uluslararası arenada farklılık yapmayı misyon olarak seçtik. Ülkemizin tanıtımında bence bu yıl en önemli argüman spor turizmi. Erciyes amiral gemimiz. Bugün çok özel birgün. Bu özel günde Erciyes bir aşk, bugün de bütün aşıklar Erciyes'te" şeklinde konuştu.

Öte yandan, şuana kadar 13 ülkeden kadın ve erkek olmak üzere 32 sporcunun kayıt yaptırdığı şampiyonaya Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeden onlarca kar motosikleti sporcusu katılacağı belirtildi. Kayıtların sürdüğü şampiyonaya ilerleyen günlerde katılımcı sayısının artması ön görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erciyes Kayak Merkezi'nde FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Düzenlenecek - Son Dakika

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