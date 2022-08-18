Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı başladı - Son Dakika
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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı başladı

18.08.2022 16:08

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı, Tomarza parkuruyla başladı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı, Tomarza parkuruyla başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi önünden başlayan etaba Türkiye, ABD, Malezya, Kuveyt, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir ve Güney Afrika'dan 70 sporcu katıldı.

Sporcular, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinin bazı mahallerinden geçerek 133 kilometrelik parkurun sonunda Tomarza ilçesine ulaştı.

Yarış sonunda Cezayir Bisiklet Milli Takımı'ndan Hamza Yacine birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Ukraynalı Mykhaylo Kononenko ikinci, Cezayir Bisiklet Milli Takımı'ndan Saidi Nassim üçüncü oldu.

Yarışların 4. etabı Kapuzbaşı, Develi ve Kapadokya parkuruyla devam edecek.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı 23 Temmuz'da koşulmuştu.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Güney Afrika, Cezayir, Erciyes, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı başladı - Son Dakika
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