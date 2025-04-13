Erdemli Belediyespor BAL Ligine Yükseldi, Taraftarlar Balkonlardan Maçı İzledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erdemli Belediyespor BAL Ligine Yükseldi, Taraftarlar Balkonlardan Maçı İzledi

Erdemli Belediyespor BAL Ligine Yükseldi, Taraftarlar Balkonlardan Maçı İzledi

Mersin'de Erdemli Belediyespor'un Tarsus'un İdman Yurdu 1923 Futbol Kulübü ile oynadığı çekişmeli play off karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarlar, tribünler dolunca balkona ve damlara çıkarak takımlarını destekledi. Maç sonunda Erdemli, 3-1'lik galibiyetle BAL ligine yükselmeyi başardı.

13.04.2025 10:56  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de iki ilçe takımının çekişmeli maçını izlemeye gelen taraftarlar tribünleri doldurunca, dışarıda kalanlar kaldırımların yanı sıra, balkon ve damlara çıkarak karşılaşmayı izledi. 3 kırmızı, 7 sarı kartın çıktığı çekişmeli maçta Erdemli Belediyespor karşılaşmayı 3-1 kazanarak BAL ligine yükseldi.

Süper Amatör Lig'de mücadele ederek başarılı bir sezon geçiren takımlardan Erdemli Belediyespor ile Tarsus'un İdman Yurdu 1923 Futbol Kulübü BAL ligine çıkmak için oynanan play off karşılaşmasının 5. haftasında karşı karşıya geldi. İki takımın iddialı karşılaşması Erdemli Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşma çekişmeli olunca taraftarlarda stada akın etti. Polisin de geniş güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar tribünleri tıka basa doldurdu. 5 binden fazla taraftarın gelmesiyle tribünler tamamen dolunca bir çok kişi maçı dışarıdan izlemek zorunda kaldı. Spor severler, tellerin çevresine ve kaldırıma sandalye atarak maçı izledi. Bazı taraftarlar ise stadın yanında bulunan 3'er katlı iki binanın balkonları ve damlarını doldurdu.

Zaman zaman gerginlikler ve sert mücadelenin olduğu karşılaşmada 3 kırımızı, 7 sarı kart çıktı. Misafir takımın 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı, ev sahibi takım 3-1 kazanmayı bildi. 90 dakika çekişmeli geçen karşılaşmada hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla, hem taraftarlar hem de hiç yenilmeden kazanan Erdemli Belediyespor takımı play off maçlarının bitiminde bir hafta kala BAL ligine şampiyon olarak yükselmeyi garantilemenin kutlamasını yaptı.

Taraftarlar balkonlardan takımını destekledi

Karşılaşmayı izleyen taraftarlardan Serkan Göksel, maça geldiklerini ancak tribünlerin almadığını bu nedenle her yerin insanlarla dolduğunu kaydetti. Takımı desteklemeye gelen kadın taraftarlardan Gülhan Eraslan, Müge Nasif ve Naciye Durak ise, tribünlerin dolu olduğu için balkondan izlediklerini ve takımlarını desteklediklerini söyledi.

Takımı desteklemeye gelen ve balkonda maçı izleyenlerden Ceyhun Sulu, tribünlerde yer kalmadığı için insanların damlara bile çıktığını ifade etti.

"Süper lig takımı gibi taraftar desteği vardı"

Maç sonu takımla şampiyonluk kutlaması yapan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise" Süper lig takımı gibi taraftar desteği vardı. Ben tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Erdemli'nin Erdemli insanına yakışan bir takımı da vardı. Güzel bir atmosferde güzel bir maç oldu. Göreve geldiğimiz ilk senemiz de şampiyon olduk. Hedefimiz inşallah 3. lig. Büyük hedeflerle Erdemli'yi Türkiye'de temsil etmek istiyoruz"dedi. - MERSİN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erdemli, Tarsus, mersin, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdemli Belediyespor BAL Ligine Yükseldi, Taraftarlar Balkonlardan Maçı İzledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek

10:53 E-ticaret devleri mercek altında 67 firmaya 93,7 milyon lira ceza E-ticaret devleri mercek altında! 67 firmaya 93,7 milyon lira ceza
10:33 Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar
10:10 Almanya 13 bin Türk’ü sınır dışı edecek Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek
10:00 Fatma Kaplan Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı: Eşine ya da kızına söyleseler... Fatma Kaplan Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı: Eşine ya da kızına söyleseler...
09:34 DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor
10:12 Buna yatırım yapan bir haftada yüzde 6 para kazandı Buna yatırım yapan bir haftada yüzde 6 para kazandı
10:02 Altay Bayındır’ın beklediği fırsat ayağına geldi Altay Bayındır'ın beklediği fırsat ayağına geldi
10:00 Üç çocuk annesi Pınar’ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun Üç çocuk annesi Pınar'ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 11:24:06. #7.12#
SON DAKİKA: Erdemli Belediyespor BAL Ligine Yükseldi, Taraftarlar Balkonlardan Maçı İzledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement