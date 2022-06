Erden Timur, Galatasaray'da yeni sezon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, futbolda şampiyonluk sözü veremeyeceğini ancak başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Nef Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Timur, sarı-kırmızılı futbol takımının mevcut kadro durumu, yollar ayrılanı teknik direktör Domenec Torrent, yeni göreve getirilen Okan Buruk, transfer politikası, altyapı gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hedefinin olmayacağını aktaran Erden Timur, "Hedeflerimiz için ne gerekiyorsa yapılacak." dedi.

Şampiyonluk sözünün çok büyük bir kavram olduğunu dile getiren Timur, "Söz vermek başka bir şeydir. Şampiyonluk için maddi manevi her türlü fedakarlığın yapılacağının sözünü veriyorum ama bugün için geleceği feda etmemek gerekiyor. Daha hazır rakiplerimiz var. Çok iyi bir transfer dönemi geçirmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa inancım her zaman tam. 'Şampiyon olacağız.' diye büyük bir söz veremem ama olabilmek için gereken her şeyi yapacağımızın sözünü veririm." diye konuştu.

Şu anki kadrolarında 46 oyuncu olduğunu aktaran Timur, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda 13 yabancı, 13 de yerli oyuncumuz var. Altyapıdan oyuncularımız var. Toplamda 46 oyuncumuz mevcut. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Bunların çoğu altyapı oyuncusu. Geçen sezonki net maaş bütçemiz 27 milyon avro. Vergi yasası değiştiği için 1 milyon dolarlık maaşın maliyeti 1 milyon 670 bin dolar. Önceden bu 1 milyon 170 bin dolardı. Geçen sezon 30.7 milyon avro bonservis için harcandı. Yeni bir yapılanmaya gidildi, gençleştirme politikası izlendi. Bunlar Galatasaray'ımız için önemli şeyler."

Erden Timur, yabancı oyuncu kuralına göre 1 kontenjanlarının olduğunu aktararak, "Şu anda 1 yabancı kontenjanımız var. Gidecekler olacak. Çoğu oyuncumuzun 1 yıldan az sözleşmesi kaldı. Bundan dolayı kiralık gönderilmeleri söz konusu değil. Çok önemli bir mühendislik yapılması, yabancı kontenjanının açılması gerekiyor. Takviye yapılması gereken çok mevki var." ifadelerini kullandı.

"İyi kadrolar kurulacak"

Galatasaray'ın geleceği için sorumlu davranmak zorunda olduklarını aktaran Erden Timur, kaynakları doğru kullanarak iyi bir kadro kurmak istediklerini söyledi.

Domenec Torrent'in gönderilmesinde hızlı davranmamalarının kulübün parasını korumak amaçlı olduğunu söyleyen Timur, "Sportif direktör değişikliğine gittik, hocamızla anlaştık. Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Gerekli noktalar tespit edildi. Galatasaray'ın parasını doğru şekilde kullanarak iyi kadrolar kurulacak. Buradan, 'Ucuza, az para verilerek transfer yapılacak.' anlamı çıkmasın. Verilmesi gereken yerde para verilecek ve iyi kadrolar kurulacak. Buradaki en önemli düsturumuz, gelecekten çalmamak. Ortak amacımız şampiyon olmak ama bugünü kazanıp geleceği kaybederek yapmayacağız. Bu konuda ince eleyip sık dokuyacağız." şeklinde görüş belirtti.

Erden Timur, seçim süreci haziran ayına sarktığı için diğer rakiplerine göre geç kaldıklarını anlatarak, "Bu farkı kapatmak için çok yoğun uğraş veriliyor. Her konuda çok detaylı çalışılıp, kamuoyunu geçici mutlu etmek için değil, kalıcı çözüm üretmek için çalışmalar yapılıyor. Bu doğrultuda önümüzdeki haftadan itibaren aksiyonların sonuçları gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezonda Avrupa'da mücadele etmedikleri için bazı futbolcuları ikna etmekte zorlandıklarını dile getiren Timur, "Yaklaşık 4 haftada tüm transferi bitirmemiz gerekiyor. Bu sezon Avrupa'da oynayamıyoruz. Futbolcuların gelmesi noktasında önemli bir eşik. Hedeflediğimiz oyuncular Galatasaray'a güç katacak isimler. Avrupa olmayınca gelişimini düşünen oyuncular ya gelmek istemiyor ya da çekince fiyata yansıyor." diye konuştu.

"Gitmek istemeyen olursa, kimse gitmeyecek"

Erden Timur, futbolcularına henüz resmi teklif gelmediğini, gitmek istememeleri durumunda birçok oyuncuyu kadroda tutacaklarını söyledi.

Futbolcularla henüz görüşme yapmadıklarını anlatan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol direktörü atandıktan sonra görüşmeler yapılıyor ama yazılı bir teklif henüz yok. Sadece söylem var. Önce sporcularla görüşeceğiz. Gitmek isteyen varsa değerlendirilebilir. Gitmek isteyenle görüşüp, kalma konusunda istekli ve hevesli olduğunu, fikrinin değiştiğini görmemiz lazım. Galatasaray'da oynamak futbolcunun hayalini süslemesi lazım. Başka bir motivasyonla, kafasında soru işaretiyle kalması olmaz. Oyuncularının hepsinin sahada karakter ve kişilik koyması gerek. Gerçekten Galatasaray'ın çıkarlarına uygun rakamlar olursa değerlendirilir. Oyuncularla henüz görüşmedik. Kadromuzda tutmak istediğimiz oyunculardan gitmek istemeyen olursa, kimse gitmeyecek."

"Torrent ücretinde indirime gitmedi"

Erden Timur, sözleşmesi feshedilen teknik direktör Domenec Torrent'in ücretinde indirim yapmaması nedeniyle mahkemelik olarak ayrıldıklarını söyledi.

İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile'nin anlaşma yolunu seçtiğini aktaran Timur, "Torrent ile görüştüğümüzde indirim beklentimiz oldu. Sensibile indirim yaptı. Kendisiyle karşılıklı anlaşarak sulh yoluyla ilişkimizi sonlandırdık. Sayın Torrent sadece yüzde 5 indirim yapabileceğini söyledi. Onu da 'Hiç yapmadım.' dememek için yaptı. Biz de 'İndirim olursa ödemesini yaparız. Yoksa dava yoluyla olur.' dedik. Torrent'te böyle bir sonuçlandırma oldu." diye konuştu.

FIFA'nın davalarda genelde futbolcu ve teknik adamlardan yana tavır aldığının hatırlatılması üzerine Timur, "Davanın neticesinde en son gelinebilecek nokta bugün Sayın Torrent'in istediği şey. Bugün evet dersek, dava ne kadar sürecekse sonunda gelinebilecek nokta. Biz de kendi haklı taraflarımızı ortaya koyuyoruz. Bu bir tercihtir. Gelecek yılda çalışacağı parayı alacak ama çalışmayarak alınmış bir ücret olduğu için indirim istedik. Olumsuz olduğunda hayatımızda çok şey değişmeyecek." açıklamasını yaptı.

"Galatasaray'ın en önemli gerçeği altyapıdır"

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili, altyapıda 10 yıllık plan yapacaklarını ve buraya büyük önem vereceklerini dile getirdi.

"Galatasaray'ın en önemli gerçeği altyapıdır." diyen Timur, şunları kaydetti:

"En çok uğraşacağımız konu, bizim de kurtuluşumuz budur. Galatasaray'ın sadece futbol değil tüm branşlardaki amacının altyapı olması gerek. Okan Hoca'mızın altyapıdan yetişmiş biri olarak gelmesi çok olumlu. 'Kısa vadede başarılı olalım, insanlardan takdir görelim.' değil de 'Ne olursa olsun uzun vadede altyapıya yönelelim ve geleceğe bir şeyler bırakalım.' düşüncesi tercihi belirliyor. En önemli meselemiz altyapı. Orada çok şey yapacağız. Yaklaşık 3 yıldır birçok altyapı modeliyle ilgili çalışma yaptım. Altyapılardaki kadrolarla bir araya geleceğiz. 10 yıllık bir plan yapılması lazım. Bu planları önümüzdeki günlerde ve aylarda paylaşacağız."

Geride kalan sezon kiralık olarak farklı takımlarda oynayan ve etkili performans sergileyen bazı oyuncuları kadroda tutacaklarını anlatan Timur, "Yunus Akgün, Okan Kocuk, Emre Akbaba iyi performanslar sergiledi. Hocamız kadroda görmek istiyor. Bizimle birlikte olacaklar. Altyapıdan gelecek oyuncular var. Kampta onlara şans tanınacak. Altyapıdan birçok oyuncuyu kadroya alacağız. Birçok model uygulayacağız. Pilot takım, yurt dışında pilot takım gibi uygulamalarımız olacak. Yurt içinde Galatasaray B Takımı olacak, yurt dışında da pilot takım için görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Okan Buruk rakamsal bir şey konuşmadı"

Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk'un uzun vadeli planları olduğunu ve Galatasaray ile rakamsal bir şey konuşmadığını söyledi.

Buruk'un Galatasaray altyapısından yetişip önemli başarılar yaşadığını hatırlatan Timur, sözlerine şöyle devam etti:

"Okan Hoca'mız, Galatasaray'da yetişmiş çok önemli bir değer. Şampiyonluk yaşamış bir hocamız. Çok çalışkan birisi. Hocamız da planlarımızın kısa vadeli olmaması fikrinde ancak kendisi '1 yıllık sözleşme bile yeterli.' dedi. Rakamsal bir şey konuşmadı. Profesyonellik olduğu için kendisini zorladım ama rakam konuşmadı. Okan Buruk'un sergileyeceği performansla Galatasaray'ın geleceğinde önemli bir şekilde yer alacağını düşünüyorum. İnşallah böyle olur."

Okan Buruk'un daha önce birlikte çalıştığı antrenör İrfan Saraloğlu'nun geçmişte Fenerbahçe'de görev yapması nedeniyle ekipte yer almayacağı iddialarının olduğunun söylenmesi üzerine Erden Timur, "Okan Hoca'nın henüz ekibi belli olmadı. Bunun çalışması yapılıyor. Kadroda sadece ulusal değil uluslararası isimler olacak. Değişik pozisyonlarla ilgili profesyonel çalıştırıcılar olacak. Ekibi hocamızın takdirinde. Bizim için önemli olan duruşu. İrfan Hoca, hocamızla 9 yıldır çalışıyor. Hocamız değerlendirmesini yaptıktan sonra belli olacak." diye konuştu.

"Kerem ve Marcao'yu satmayı düşünmüyoruz."

Erden Timur, adı transferde geçen Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'yu satmayı düşünmediklerini aktardı.

Kerem ve Marcao'nun takımın en değerli oyuncularından olduğuna değinen Timur, "Kerem ve Marcao'nun kalmada bir tereddütleri yoksa satmayı düşünmüyoruz. Her branşta Galatasaray'da oynamak için gözü parlamıyorsa, canı gitmiyorsa ne olursa olsun. Oyuncuların da kendi hayalleri var, Avrupa'da oynamak ister. Bunlar da Galatasaray'a değer katan şeyler ancak henüz hiçbir şey konuşulmadı. Bazı oyuncularımız için 20 milyon avrolar konuşuluyor. Keşke daha fazla olsa ama gerçekçi olmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

Transfer stratejisi nedeniyle mevki ve isim veremediğini aktaran Erden Timur, "Her pozisyonda ciddi bir havuz oluşturduk. Birçok aday var." dedi.

Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki opsiyonun bir önceki yönetim döneminde kullanıldığını hatırlatan Erden Timur, sakatlığı nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Mbaye Diagne'nin ise sözleşmesinin devam ettiğini dile getirdi.

Sponsorluk açıklaması

Firması Nef üzerinden sarı-kırmızılı kulübün birçok alanda sponsorluğunu üstlenen Erden Timur, yine para vermeye devam edeceğini ancak sponsor olmak istemediğini aktardı.

Yapılan anlaşmaların farklı yönlere çekildiğini ileri süren Timur, şunları kaydetti:

"Sponsorlukları bırakmak istediğimi söyledim. Birçok analiz yaptırdık ve bize bir faydası yok. Barcelona'ya 10'da 1 bedel daha az sponsorluk yapıyorum. Benim işlerimin yüzde 75'i yurt dışında. Barcelona sponsoru olmanın başka etkisi var. 100, 200, 500 liralık ürünler olsa insanlar Galatasaraylı olduğu için tercih eder. Ancak evler 3, 5 veya 10 milyon lira. Ev alan insanların yüzde 4'ü ev alırken sponsorluğumuzdan etkileniyor. Bunu açıklamak zorunda kaldığım için üzgünüm. Başkandan affımı istedim. Ben yine aynı parayı vereyim. Bu sürede bağış olarak sponsorluk harici para verdim. Bunu hiçbir zaman dile getirmedim. Hiç bir beklentim yok. Hem Galatasaray iki katı para kazanır. Bir başkası sponsor olsun, ben de aynı parayı vereyim. Bu işler üzücü ve kırıcı. Herkes Galatasaray'a bir şeyler veriyor ve geri alıyor. Ben hiçbir şeyi geri almadım. Aynı parayı verip devam edeceğim. Bunun Galatasaray için daha faydalı olacağını düşünüyorum."

Kulübe sponsorluk bedelini ev olarak verdiğinin söylenmesi üzerine Timur, "Bugüne kadar 12-13 milyon dolarlık bağış yoluyla Galatasaray'a gayrimenkul verdim, hepsi de satıldı. Tüm sponsorluklarla ilgili ödemeler kulüplerde 10 taksitle yapılır. Bizde gayrimenkul vermek kulüp için daha iyi. Paranın değeri sürekli eriyor ama gayrimenkul yüzde 100'ün üzerinde arttı. Kulüp gayrimenkul istemezse sevinirim. 45 milyon liralık sponsorluğa 60 küsür milyon ödeme yapmış oldum. Sadece geçen sene 100 milyon liraya yakın Galatasaray'a ödeme yaptık. Basketbol sponsorluğunda bile normalde bize göre daha iyi bir sezon geçiren Beşiktaş'ın 7 milyon liralık sponsorunun 2 katı para verdim. Onun üzerine bir o kadar da harcama yaptık. Bunların sponsorlukla alakası yok." diye konuştu.

Sezon üç gün sonra başlıyor

Erden Timur, sarı-kırmızılı futbol takımının sezonu 27 Haziran Pazartesi günü açacağını duyurdu.

Timur, teknik direktör Okan Buruk idaresindeki futbol takımının 7 Temmuz'da Avusturya'nın Graz kenti yakınlarında 12 günlük kampa gireceğini ve hazırlık maçları oynayacağını dile getirdi.

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili, 19-26 Temmuz arası İstanbul'da olacak ekibin 26 Temmuz'da yine Avusturya'ya giderek 30 veya 31 Temmuz'a kadar Innsbruck'ta çalışacağını aktardı.