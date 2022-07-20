Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru

20.07.2022 18:46
Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, yarın baskılı oyunlarını sahaya yansıtarak sonuca gitmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, yarın baskılı oyunlarını sahaya yansıtarak sonuca gitmek istediklerini söyledi.

Erdinç Sözer ve takımın yeni transferlerinden Lucas Bigia ile maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek sözlerine başlayan Sözer, "Sezon boyunca her zaman hedefimiz ligi ilk 4'te bitirmek oldu. Avrupa kupalarında oynamak istiyorduk. Bunun için çok memnunuz, çok istediğimiz bir pozisyona geldik. Taktik ve fiziksel olarak çok iyi hazırlandık. Emre Hoca, teknik ekip ve takımla çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Yarın maçta bu güzel dönemi sahaya yansıtmak istiyoruz. Netanya da ligi 4. bitirdi. Yarın kendi dominant oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Yarın hedeflerimiz doğrultusunda istekli bir şekilde maça başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözer, takımın durumunun çok iyi olduğunu aktararak, eksik oyuncularla ilgili şunları söyledi:

"Kamp döneminde çok sıkı çalıştık. Burdur'da 18 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Youssouf Ndayishimiye bir problem yaşamıştı, şu an idmanlara katılıyor. Bugün idmanda görüp, yarın karar vereceğiz. Mesut büyük bir oyuncu öyle bir oyuncunun her takımda yer alma kalitesi var. Şu anda bireysel çalışıyor ilerleyen zamanda adım adım takıma katmaya çalışacağız. İleride bize saha içi ve dışında katkı sağlayacağına inanıyoruz. Nacer Chadli'nin de sakatlığı var, onun da 1-2 hafta içinde dönmesini bekliyoruz."

Lucas Biglia da çok zor bir maça çıkacaklarını aktararak, "Çok motiveyiz, çok iyi çalıştık. Hazırlık maçlarında sistem oturtmaya çalıştık. Bunu önümüzdeki maçlara yansıtmak istiyoruz." dedi.

Başakşehir'de kendini mutlu hissettiğini dile getiren Biglia, "Kendimi iyi hissediyorum. Avrupa maçlarında tecrübeliyim. Takım olarak iyi hazırlandık. Usta isimlerle top koşturuyorum. Bu takımın Avrupa kupalarında galibiyet mantalitesi mevcut." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru - Son Dakika

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