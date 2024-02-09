Erhan Erentürk Trendyol 1. Lig'e kiralandı - Son Dakika
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Erhan Erentürk Trendyol 1. Lig'e kiralandı

Erhan Erentürk Trendyol 1. Lig\'e kiralandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ya sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Sivasspor'un sezon başında transfer ettiği Erentürk, ligde forma şansı bulamamış ancak Türkiye Kupası'nda süre almıştı.

09.02.2024 19:37
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor kaleci Erhan Erentürk'ü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ya kiraladığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Erhan Erentürk'ün, sezon sonuna kadar Manisa FK'ya kiralandığı belirtildi. Açıklamada, "Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Erhan Erentürk ligde forma şansı bulamazken, kırmızı-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ve Artvin Hopaspor ile oynadığı karşılaşmalarda süre almıştı.

Kaynak: AA

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