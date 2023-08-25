Dünyanın en güzel sporcusu seçilen Schmidt, Haaland'a meydan okudu: Onu mahvederim

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ı güzel atlet Alica Schmidt piste davet etti. Dünyaca ünlü futbolcuya meydan okuyan Schmidt, "Haaland'ı 400 metrede mahvederim." dedi.

"ONU YENERSEM MUTLU OLURDUM"

Dagbladet'e konuşan Schmidt, "Haaland'ı 200 metre koşusunda yenmek çok zor ama 400 metrede mahvederim. Haaland ile koşmayı çok isterim. Kendimi böyle iyi bir futbolcuyla kıyaslamak harika olurdu. Muhteşem bir kapışma olurdu. Onu yenersem mutlu olurdum." ifadelerini kullandı.

"HANGİMİZ DAHA HIZLIYSA ÖĞRENELİM"

Schmidt ayrıca, "Haaland'a davet göndermeyi düşünüyorum. Ben böyle bir karşılaşmaya her zaman hazırım. Hatta ilk davetimi buradan yapayım; Haaland gel ve yarışalım, hangimiz daha hızlıysa öğrenelim." dedi.