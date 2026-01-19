Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

Ernest Muçi, Beşiktaş\'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor\'da 18 maçta başardı
19.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon başında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a kiralanan Arnavut futbolcu Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla 1,5 sezonluk lig kariyerinde 7 gol atarken, bordo-mavili takımda ise 8 gole ulaşarak kısa sürede bu sayıyı geçti. Ernest Muçi, bordo-mavili takımdaki gol sayısını toplamda ise 10'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da galibiyet golünü kaydeden Ernest Muçi, kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 1.5 YILDA YAPTIĞINI TRABZON'DA 18 MAÇTA BAŞARDI

Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon avroya kiralanan Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayla 1,5 sezonluk lig kariyerinde 7 gol atarken, bordo-mavili takımda ise 8 gole ulaşarak kısa sürede bu sayıyı geçti. 2023-2024 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 13 lig maçında 3 gol atan Muçi, geçen sezon da bu kulvarda sahaya çıktığı 27 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 7 golü bulunan Muçi, Trabzonspor'da ise görev aldığı 14 müsabakada 8 kez topu filelere gönderdi.

Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

TOPLAMDA 10 GOLE ULAŞTI

Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 gol atma başarısı gösterdi. Arnavut futbolcu, Karadeniz ekibinde son 10 resmi karşılaşmada takımına en çok skor katkısını veren oyuncu oldu. Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig'de son 6 karşılaşmada 8 gole, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada 2 gole imza atarken, Galatasaray ile yapılan Süper Kupa maçını ise golsüz tamamladı.

Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 13 PUAN KAZANILDI

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda hanesine 13 puan yazdırdı. Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımına adeta hayat verdi. Karadeniz ekibi, Arnavut futbolcunun skor ürettiği son 6 karşılaşmadan 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

Muçi, Trabzonspor'un galibiyetle ayrıldığı RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında ikişer, TÜMOSAN Konyaspor ve Kocaelispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı. Arnavut futbolcu, berabere kaldıkları Beşiktaş ile kaybettikleri Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Tedesco’dan 61 yıl sonra bir ilk Tedesco'dan 61 yıl sonra bir ilk
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
Hayırlı evlat Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu
Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu İşte o anlar Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar
Şeyma Subaşı’nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 19:01:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.