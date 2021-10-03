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Son dakika haberleri... Erol Bulut: "Kazanmamız gereken bir maçı farklı kazandığımız için mutluyuz" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Erol Bulut: "Kazanmamız gereken bir maçı farklı kazandığımız için mutluyuz"

03.10.2021 18:47
Son dakika haberleri... Erol Bulut:

Bir son dakika haberine göre Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gereken bir maçı farklı kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gereken bir maçı farklı kazandığımız için çok mutluyuz" dedi. Takıma tekrar dönen ve 2 gol kaydeden Maxim'in performansı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "Maxim bu takım için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Altay'ı Maxim (2), Merkel ve Dicko'nun attığı gollerle 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde 3. galibiyetini alan Gaziantep ekibi, puanını 11'e yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"Kazanmamız gereken bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz"

Maç sonu düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün Gaziantep FK için önemli ve kazanmamız gereken bir maçtı. Bu maçı farklı kazandığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sezon geri kalan kısmında bu konuda sıkıntı yaşamıştık. Geçmiş haftalarda bireysel hatalar sonucu puan kayıpları yaşamıştık. Bugün bu konuda hata yapmadık. Bunu yavaş yavaş gidermeye çalışıyoruz. Bugün defans anlamında da çok iyiydik. Kendimiz daha fazla geliştirmemiz ve daha iyi olmamız gerekiyor. Milli maç arasında daha çok çalışarak daha iyi bir takım olacağız. Daha iyi Gaziantep FK izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maxim bu takım için çok değerli"

Takıma tekrar dönen ve 2 gol kaydeden Maxim'in performansı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "Maxim bu takım için çok değerli. Maxim bu takım için çok değerli. Kalitesi ortada bir futbolcu, takımda kaliteli isimler olunca seviye bir kaç kat daha fazla yükseliyor. Maxim bugün bize çok katkı sağladı ama diğer futbolcularımız da bugün çok iyiydi. Maxim kaliteli bir futbolcu ve gelecek maçlarda da bize daha çok katkı sağlayacak. Bugün de attığı 2 goller takıma önemli desteği oldu. Tüm futbolcularımız bugün iyiydi" şeklinde konuştu.

"Karar verirken takımı düşünerek karar veriyoruz"

Gaziantep ekibinin defans hattında yaptığı değişikliklerle ilgili de konuşan Bulut, "Karar verirken takımı düşünerek karar veriyoruz. Sahada en iyisini verecek kadroyu seçiyoruz. Bugün de Tosca ve Coulker'dan yana tercih kullandık. Papy de bu durumu olumlu karşıladı. Bugün böyle bir karar aldık ve bu önümüzdeki maçlarda değişebilir. Her mevkide her hafta performansa göre farklı oyuncular görev alabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri... Erol Bulut: Kazanmamız gereken bir maçı farklı kazandığımız için mutluyuz

Erol Bulut, Gaziantep, Futbol, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Erol Bulut: 'Kazanmamız gereken bir maçı farklı kazandığımız için mutluyuz' - Son Dakika Spor


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