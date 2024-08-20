Erol Ceylan: Türkiye'nin boksta ilerde iyi bir yere geleceğine eminim - Son Dakika
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Erol Ceylan: Türkiye'nin boksta ilerde iyi bir yere geleceğine eminim

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EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Türkiye'nin boksta ilerleyeceğine inandığını söyledi. Ceylan, Türkiye'deki boksun potansiyeline dikkat çekerek, doğru insanların seçilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

20.08.2024 16:37
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- Erol Ceylan: " Türkiye'nin boksta ilerde iyi bir yere geleceğine eminim"

İSTANBUL - EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Türkiye'nin boksta ilerde iyi noktalara geleceğine emin olduğunu söyledi.

EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli boksörler ile ilgili konuşan Erol Ceylan, "Türkiye'de iyi boksörlerin çıkması bize cazip geliyor. Paris 2024'te kadınlarda 2 tane gümüş madalya almak güzel bir başarı. Olimpiyatlarda boks branşında kadınların da dahil edilmesi bize yaradı. Erkeklerde de bu başarıları elde edebilsek daha güzel olur ama dünyanın en iyileri birbirleriyle mücadele ediyor. Kolay değil" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin boksta ilerde iyi bir yere geleceğine eminim"

Türkiye'deki boksun gelişiminin yönetildiğini vurgulayan Ceylan, "Takipçiler ve scoutlar biraz da derine inseler, hak edenler kamplara çağırılsa Türkiye'de büyük bir potansiyel var. Bunu zaten kadınlarda görüyoruz. Bu başarı erkeklerde de var aslında. Yalnız doğru insanları, doğru zamanlarda seçip, hak edene hakkını verip, ona göre olimpiyatlara, dünya, Avrupa şampiyonalarına götürmekte büyük fayda var. Benim için Türkiye uyuyan bir dev. Türkiye'nin boksta ilerde iyi bir yere geleceğine eminim" diye konuştu.

Boks branşının olimpiyatlardan çıkarılması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erol Ceylan, "Tabii ki madalyalar geçerli ama burada Rusya'nın devre dışı bırakıldığını da gözden çıkarmamak lazım. Büyük bir rakip olimpiyatlarda yok. Ruslar olimpiyatlarda madalya sahibi olan bir ülkeydi. Bunlar da ilerde dahil olduğunda rekabet daha da büyüyecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin boksu olimpiyatlardan çıkarması bir şeyi değiştirmedi, boks devam eder" dedi.

"15 senedir profesyonel bokstayım"

Uzun yıllar hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok ülkede boks organizasyonları düzenlediklerinin altını çizen Ceylan, "Ben 15 senedir profesyonel bokstayım. 15 sene önce başladığımda sıfırdan alıp boksörleri yetiştirerek boksa girdim. O zamanlar geride kaldı. Artık dünya klasmanında üst düzeyde olan profesyonelleri alıp, onlarla devam etmek bana daha cazip geliyor. Çünkü altyapı zahmetli bir iş ve benim zamanım yok. Profesyonel boksa tabii ki devam ediyorum. Büyük maçlarda, büyük gecelerde katkım oluyor" şeklinde konuştu.

Erol Ceylan, Türkiye'de spora desteğin çok iyi seviyede olduğunu da belirterek, "İnsan arayıp desteğini de bulabiliyor. Bana kalırsa biraz daha spora değer vermeye devam etmemiz gerek. Bu sayede Türkiye daha iyi bir yere gelebilir" cümlelerine yer verdi.

Erol Ceylan: Türkiye\'nin boksta ilerde iyi bir yere geleceğine eminim
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erol Ceylan: Türkiye'nin boksta ilerde iyi bir yere geleceğine eminim - Son Dakika

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