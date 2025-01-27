Ertuğrul Doğan: "Kulübümüzün geleceğini şekillendirecek adımlar içindeyiz" - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan: "Kulübümüzün geleceğini şekillendirecek adımlar içindeyiz"

Ertuğrul Doğan: "Kulübümüzün geleceğini şekillendirecek adımlar içindeyiz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün geleceğini şekillendirecek tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçte olduklarını belirterek, Trabzonspor'un yalnızca sahada değil, ekonomik alanda da büyümeye devam edeceğini söyledi.

27.01.2025 12:10
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün geleceğini şekillendirecek tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçte olduklarını belirterek, Trabzonspor'un yalnızca sahada değil, ekonomik alanda da büyümeye devam edeceğini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında Trabzonspor'un geleceğini şekillendirecek tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçte olduklarını belirtti. Şenol Güneş Spor Kompleksi içindeki stadyumun kulübe tahsisiyle ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını ve camianın ekonomik adımlarını anlattı.

"Trabzonspor, ekonomik sürdürülebilirlik açısından örnek model oluşturacak"

Ekonomik sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Doğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında kulübümüz adına alınan kararlar, hem bugünümüzü hem de yarınımızı aydınlatacak niteliktedir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi içindeki stadyumun kulübümüze tahsis edilmesi, yalnızca futbol değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma merkezi olarak hizmet vermesini sağlayacaktır. Bu tahsis, stadyum altındaki iş yerlerinin kulüp tarafından işletilmesiyle ciddi bir gelir kaynağına dönüşecektir. Trabzonspor, saha içindeki başarılarının yanı sıra ekonomik sürdürülebilirlik açısından da örnek bir model oluşturacaktır. Yine Cumhurbaşkanımızın onayıyla Akyazı'daki 177 dönümlük arazinin kulübümüze kazandırılması için çalışmaların başlatılması, Trabzonspor'un geleceğe daha güçlü yürüyebilmesi adına bir başka değerli adım oldu. İstanbul'daki arazi konusundaki gelişmeler de heyecan verici ve Trabzonspor'un yalnızca Karadeniz'in değil, ülke genelinde bir güç merkezi olma vizyonunu pekiştiriyor" diye konuştu.

"Alanyaspor galibiyeti, takımımızın kararlılığını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi"

Camia olarak dönüm noktasında olduklarını aktaran Doğan, "Trabzonspor'un ruhunu yalnızca mali başarılarla açıklamak mümkün değildir. Bu şehir, bu kulüp, alın teriyle, azimle ve mücadele ruhuyla şekillenmiştir. Sahada alınan her galibiyet, tribünlerdeki her tezahürat, bu büyük hikayenin parçasıdır. Türkiye Kupası'ndaki hedefimiz de işte bu hikayenin yeni bir sayfasını yazma fırsatıdır. Alanyaspor karşısındaki galibiyet, takımımızın kararlılığını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni takviyelerle, sahadaki mücadelemizin seviyesini daha da yukarı çıkaracağız. Bu süreçte futbolcularımızın yalnızca birer sporcu değil, Trabzonspor ruhunun taşıyıcıları olduğunu unutmamak gerekiyor. Tarihin bu dönüm noktasında, taraftarlarımızın desteği ve kulübümüzün kararlılığıyla sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendiriyoruz. Trabzonspor, her zaman olduğu gibi, mücadele etmeyi, üretmeyi ve kazanmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan: 'Kulübümüzün geleceğini şekillendirecek adımlar içindeyiz' - Son Dakika

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