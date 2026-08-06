Ertuğrul Doğan\'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dünya yıldızı Muhammed Salah'ın imza töreninin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinin perde arkasını anlatan Doğan, Mısırlı yıldızı Trabzonspor'a kazandırırken parasal faktörlerin belirleyici olmadığını vurguladı.

''NİYETİ PARASAL DEĞİL''

Salah'ın transfer sürecindeki yaklaşımına değinen Ertuğrul Doğan, "Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip getiremezsiniz. Kendisiyle dün akşam birlikteydik; bize sunduğu kontrat tekliflerinden biri bizim verdiğimiz rakamın 4 katıydı. Niyeti parasal değil, buradaki heyecanı ve tutkulu sevgiyi yaşamaktı. Eski oyuncumuz Trezeguet de süreçte olumlu referans vererek katkı sağladı. Şehri ve atmosferi inceledikten sonra buraya gelmek istedi ve anlaşmamız sadece 4-5 gün sürdü" ifadelerini kullandı.

MUÇI'YE FORMA JESTİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR

Takım içerisindeki uyumdan oldukça memnun olduğunu dile getiren Doğan, Muçi'nin davranışını da takdir etti: "Forma konusunda Muçi'ye teşekkür ederim. Kendi isteğiyle gelip forma numarasını Salah'a devretmesi çok kıymetli bir duruştu. Bu jest bizi duygulandırdı."

''İSTANBUL TAKIMLARI YAPILINCA KONUŞULMUYOR''

Transfer bütçesiyle ilgili çıkan "gömü buldular" yorumlarına da yanıt veren Trabzonspor Başkanı, şu eleştirilerde bulundu:

"İstanbul takımları büyük transferler yapınca konuşulmuyor ancak biz yapınca gündem oluyor. Son bir yılda 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satışı gerçekleştirdik. Bu mali güce sahip bir kulübün istediği oyuncuyu kadrosuna katması gayet doğal."

"MAAŞLARI ERKEN YATIRIP SÜRPRİZ YAPTIK''

Teknik direktör Fatih Tekke'ye genç oyunculara güvendiği için teşekkür eden Doğan, takımdaki moral motivasyonun yüksek olduğunu belirtti. Futbolcuların Ağustos ayı maaşlarını erkenden yatırarak onlara sürpriz yaptıklarını söyleyen Doğan, taraftarların ilgisiyle kombine cirosunun 450 milyon TL seviyelerine ulaştığını müjdeledi.