Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf

Ertuğrul Doğan\'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dünya yıldızı Muhammed Salah'ın transfer sürecini anlattı. Doğan, Salah'ın Trabzonspor'a gelme nedeninin parasal olmadığını vurgulayarak, ''Niyeti parasal değil, buradaki heyecanı ve tutkulu sevgiyi yaşamaktı. Eski oyuncumuz Trezeguet de süreçte olumlu referans vererek katkı sağladı. Şehri ve atmosferi inceledikten sonra buraya gelmek istedi ve anlaşmamız sadece 4-5 gün sürdü" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dünya yıldızı Muhammed Salah'ın imza töreninin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinin perde arkasını anlatan Doğan, Mısırlı yıldızı Trabzonspor'a kazandırırken parasal faktörlerin belirleyici olmadığını vurguladı.

''NİYETİ PARASAL DEĞİL''

Salah'ın transfer sürecindeki yaklaşımına değinen Ertuğrul Doğan, "Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip getiremezsiniz. Kendisiyle dün akşam birlikteydik; bize sunduğu kontrat tekliflerinden biri bizim verdiğimiz rakamın 4 katıydı. Niyeti parasal değil, buradaki heyecanı ve tutkulu sevgiyi yaşamaktı. Eski oyuncumuz Trezeguet de süreçte olumlu referans vererek katkı sağladı. Şehri ve atmosferi inceledikten sonra buraya gelmek istedi ve anlaşmamız sadece 4-5 gün sürdü" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf

MUÇI'YE FORMA JESTİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR

Takım içerisindeki uyumdan oldukça memnun olduğunu dile getiren Doğan, Muçi'nin davranışını da takdir etti: "Forma konusunda Muçi'ye teşekkür ederim. Kendi isteğiyle gelip forma numarasını Salah'a devretmesi çok kıymetli bir duruştu. Bu jest bizi duygulandırdı."

Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf

''İSTANBUL TAKIMLARI YAPILINCA KONUŞULMUYOR''

Transfer bütçesiyle ilgili çıkan "gömü buldular" yorumlarına da yanıt veren Trabzonspor Başkanı, şu eleştirilerde bulundu:

"İstanbul takımları büyük transferler yapınca konuşulmuyor ancak biz yapınca gündem oluyor. Son bir yılda 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satışı gerçekleştirdik. Bu mali güce sahip bir kulübün istediği oyuncuyu kadrosuna katması gayet doğal."

Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf

"MAAŞLARI ERKEN YATIRIP SÜRPRİZ YAPTIK''

Teknik direktör Fatih Tekke'ye genç oyunculara güvendiği için teşekkür eden Doğan, takımdaki moral motivasyonun yüksek olduğunu belirtti. Futbolcuların Ağustos ayı maaşlarını erkenden yatırarak onlara sürpriz yaptıklarını söyleyen Doğan, taraftarların ilgisiyle kombine cirosunun 450 milyon TL seviyelerine ulaştığını müjdeledi.

Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah, Trabzonspor, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • alp42_1976@hotmail.com [email protected]:
    2 yılda nerdeyse 50 milyon avro belli parayı düşünmediği. En büyük Trabzonlu Sala?????? 12 14 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    bir fenerli olarak tebrik ediyorum.Filistine sahip çıkan trabzona tabiki MUHAMED SALAH YAKIŞIR 8 15 Yanıtla
  • Mesut Gültekin Mesut Gültekin:
    Lan Adama Trabzonsporun hissesini verseydiniz az kalmış zaten Ne parasal değil dalgamı geçiyon sen insanlarla:) 18 2 Yanıtla
  • Bi satır Bi satır:
    böyle büyük bir transferi 4-5 günde sonuçlandırdık diyor futbolu bilen bu tarz transferlerin hemen sonuçlanamayacağını bilir. 11 6 Yanıtla
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    bedevayamı geldi parasal degilmiş forma satışından pay menejerine pay 17 milyon euro ve ponuslar parasal degil hecan öylemi 14 3 Yanıtla
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