Ertuğrul Sağlam'ın Süper Lig planı! Ekibi her ayrıntıyı detaylı analiz ediyor

Beşiktaş, Bursaspor, Kayserispor ve Samsunspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, son olarak İran ekibi Tractor FC'nin hocalığını üstlenmişti. 2022 Haziran'dan bu yana kulüp çalıştırmaya Sağlam, Süper Lig ekiplerine açık kapı bıraktı.

SÜPER LİG'DEN GELECEK TEKLİFLERE AÇIK

Akşam'ın haberine göre, Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'e geri dönmek için hazırlıklara başladı. Deneyimli hoca ekibine ligi analiz ettiriyor. Sağlam'ın gelecek tekliflere açık olduğu ancak henüz teklif almadığı belirtildi.

BURSASPOR İLE TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI

2009-2010 yılında Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Ertuğrul Sağlam, yeşil beyazlı ekibi şampiyonluğa ulaştırmıştı.