Ertuğrul Sağlam: Pozisyon Üretiminde Sorun Var

Spor

- Ertuğrul Sağlam: "Rakibi eksik yakaladık ama pozisyona çeviremedik"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:

"Daha üretken olmamanın iki nedeninden biri, beceriksizlik ve dikkatsizlik"

"Bugünlerde bize taraftar desteği lazım"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Artık beraber oynamayı öğrendik ama rakibi eksik yakaladığımız anları pozisyona çeviremedik" dedi

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor'u penaltı golüyle 1-0 yenerek liderlik koltuğunu koruyan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam maçı değerlendirdi. Sağlam, "İstanbulspor maçından sonra, 15 yıl üzerine 1.ligde liderliğin keyfini yaşamaya başladık. Milli arayı güzel geçtik. Güzel geçtik derken; iki oyuncumuz ki önemli oyuncularımız; ikisi de uzak yolculuk ve iki maçtan sonra döndü. Mendes evvelsi gün akşam geldi. Aaron, 2 ayrı 90 dakika sonunda Afrika'nın ucundan geldi. Onların olmadığı dönemde hazırlıklarımızı devam ettirdik. Burada (zirve) olmak bizim için önemli. Uzun zaman sonra lider olmanın keyfini yaşadık ve biz burada olmayı çok istedik. Şunu da biliyoruz ki; buraya gelmek önemli ve zordu. Burada kalmak biraz daha zor olacak. Çünkü herkesin hedefi bizi aşağı indirmeye çalışmak olacak. Zaten buradaki maçlar bir takımın ve oyuncunun motivasyonunu en üst seviyede ortaya koyacağı ortamda oynanıyor. Ligdeki takımların kalite ve güçlerine baktığımız zaman; 8-9 birbirine denk takım var. Alt grup da onlara çok yapın. 12'nci sıradaki takım lideri yenebiliyor. Oyuncularımızdan hep şunu istedik, istiyoruz; burada kalmak için çok daha fazla çalışmamız lazım. Liderliğin öncesinde yaptıklarımızdan daha fazlasını ortaya koymamız gerekiyor. Daha fazla sorumluluk almak ve fedakarlık yapmak gerekiyor. Onları yaptığımız sürece ligin üst sırasında yolumuza devam edebiliriz" diye konuştu.

"Geçmiş maçlar yüzünden psikolojik baskı yaratan bir takıma karşı oynadık"

Maçların zorlu geçtiğini ifade eden Sağlam, "Yine zor bir maç. İyi bir rakibe karşı. Rakibimizle geçmişimize baktığımız zaman; 4 maç oynamışız, hepsinde yenilmişiz, gol dahi atamadığımız takım. Böyle bir psikolojik baskının olduğu takıma karşı oynadık. Maç aslında başından sonuna kadar kontrolümüzde geçti. Çok rahat söyleyebilirim. Oyuna hakim olan, oyunu yönlendiren, rakip alanda oynayan taraf hep biz olduk. Pozisyon üretmede maalesef zorlandık. Önceki maçlara nazaran net pozisyon açısından kısır karşılaşma oldu. İlk devre de pozisyonlarımız oldu. Fırsatçılık yapabilsek, oyunu iyi takip edebilsek belki.. Taçtan bile pozisyon yakalayabilen takım haline geldik. Oraları değerlendiremedik. Birkaç tane rakibi eksik yakaladığımız pozisyon vardı, oraları değerlendiremedik" diye konuştu.

"Rakibi eksik yakaladığımız anları pozisyona çeviremedik"

İkinci yarıya da iyi başladıklarını vurgulayan Kocaelispor Teknik Direktörü, "Oyun yine kontrolümüzdeydi. Penaltıdan sonraki bölümü daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Burada eleştiri yapmam gerekiyor; rakibi eksik yakaladığımız pozisyonlarda aklıma hep İstanbul maçı geliyor. Golü geçtim İstanbulspor maçında 3 tane attık ama 6 tane gollük pozisyon vardı. Rakibi eksik yakaladığımız o durumları maalesef pozisyona çeviremedik. Benim açımdan takımla ilgili eleştiri yapacaksam burayı ön plana çıkarmalıyım. Daha net pozisyonlara dönüştürmeliydik, golden sonraki bölümü. Dilediğimiz 2. Golü bulup rahatlamaktı. Maçı o pozisyona getirdik. Şu konuda iyimser ve mutluyum; takım olgusuyla alakalı ciddi mesafe kat ettik. Artık beraber oynamayı öğrendik. Öndeki oyuncunun defansa yardımı, her oyuncumuzun ofansif olarak daha sorumluluk aldığı, oyunu daha birlikte oynadığımız gerçeği ortada. Bugün alınan 3 puan ne kadar önemliyse gol yemeden geçtiğimiz 4. Maçı oynamış olmak da o kadar önemli. Gol yemezken de pozisyon vermeden geçilen karşılaşma oynadık. Bu taraftan baktığınız zaman; işin hem ofansif hem defansif tarafıyla alakalı; defansif tarafı daha fazla hallettik gibi görünüyor. Ofansif olarak da daha fazla çalışacağız, daha çok üretmeye çalışacağız. Daha dikkatli ve becerili olmamız gerekiyor. Her şeye rağmen oyuncuların mücadelesinden, kazanma arzusundan, oyunu rakibe vermeden kontrol etmesinden memnunum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu haftayı da ligin zirvesinde geçmek hem bizim için hem şehrin ve taraftarımız için önemli" şeklinde konuştu.

"Bu kadar net pozisyonu bu kadar uzun seyretmenin açıklaması yok"

VAR önerisiyle başlayan ve dakikalar süren incelemeye dair soruya Ertuğrul Sağlam, "VAR'ı maalesef çok doğru kullanamıyoruz. Örneğini milli maçta gördük. Hakem gelirken yukardaki hakemlerin yönlendirmesi lazım. Pozisyonu net bir şekilde görüyorlar. Neyi göremiyor ya da görmek istemiyor anlamak çok zor. Doğru bir konuya değindiniz. Ondan sonra 'Futbol niye yavaş oynanıyor? Top neden oyunda az kalıyor?' diyoruz. Hakemler de bu işin bir parçası. Bu kadar net bir pozisyonu bu kadar uzun seyretmenin de açıklaması yok" yanıtını verdi.

Daha üretken olamamanın nedenlerini iki maddeyle açıkladı: Dikkatsizlik ve beceriksizlik

Gol yollarındaki üretkenlik sorununu nasıl çözeceğine ve deplasman maçlarında oyuncuların daha rahat oynamasına dair soruya ise Sağlam, "Oyuncularımızı daha üretken hale getirmemiz gerekiyor. Geçen maçta aslında rakibin kapalı olduğu zamanda da, golü atmadığımız dönemde dahi güzel işler yaptık. Net görülüyor. Biz transferin son haftasında bunu başkanımız da çıktı söyledi, biz de söyledik. Bir tane ofansif anlamda topu öne taşıyacak orta saha ve sağ kanatta ihtiyacımız vardı. Maalesef o transferleri yapamadık. Döndük içeriye. Tüm oyuncularımıza inanıyor ve güveniyorum da; daha üretken olamamanın bir yanında oyuncularımızın dikkatsizliği ve beceriksizliği var, diğer yanda da kapalı defansa karşı oynayabilecek, üretebilecek oyuncu yapısıyla alakalı da sıkıntımız da var. Caktas'ı da işin içine daha alamadık, 10 numara pozisyonunda beklentimiz olan oyuncu. O da eksiklik oluşturuyor. Pozisyon üretmekte zorlanırken bu maçları böyle kazanarak geçersek; o baskı kırılabilir, daha farklı şeyler ortaya koyabilirler. Hocalarla da değerlendirme yaptık, farklı şeyler konuşmadık. Golden sonraki süreçte İstanbulspor maçındaki gibi daha net pozisyonla sürdürmemiz lazım. Goller bulmak lazım" ifadelerini kaydetti.