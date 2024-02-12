Erzincan'da düzenlenen Snowboard Türkiye 2'nci Etap Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Erzincan'da düzenlenen Snowboard Türkiye 2'nci Etap Şampiyonası başladı

Erzincan\'da düzenlenen Snowboard Türkiye 2\'nci Etap Şampiyonası başladı

Erzincan'da düzenlenen Snowboard Türkiye 2'nci Etap Şampiyonası, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı. 2 gün sürecek olan yarışmada, 19 ilden 253 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Kayak merkezi pistleri ve ortamın başarılı bir yarış için uygun olduğu belirtiliyor.

12.02.2024 15:17
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Erzincan'da düzenlenen Snowboard Türkiye 2'nci Etap Şampiyonası başladı. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde zamana karşı yarışan sporcuların madalya mücadelesi 2 gün sürecek.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024 faaliyetleri arasında yer alan 'Snowboard Türkiye 11-15 ve 15+ Şampiyonası' Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı. 11-13-15 ve 15+ yaş grubundaki yarışmada 19 ilden 253 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, "Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan 2'nci etap snowboard yarışlarını yapıyoruz. Pistlerimiz bunun için gayet uygun. Yarışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Erzincan'ın kurtuluşunun 106'ncı yıldönümü nedeniyle şampiyonayı kentimizde organize eden Kayak Federasyonu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmaya Uludağ Kayak ve Snowboard Kulübü adına katıldığını belirten Demir Akçalı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin pistlerini çok beğendiklerini söyledi. Kayak merkezinin pistleri ve ortamın çok iyi olduğunu belirten Efe İldeş ise başarılı bir yarış çıkardığını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erzincan'da düzenlenen Snowboard Türkiye 2'nci Etap Şampiyonası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da düzenlenen Snowboard Türkiye 2'nci Etap Şampiyonası başladı - Son Dakika
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