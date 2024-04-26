Spor

Basketbol Okul Sporlarında Erzincan'ın kızları Rize'de şampiyon oldu.

22- 24 Nisan 2024 tarihleri arasında Rize'de yapılan 3x3 Basketbol Okul Sporları A Genç Kızlar grup müsabakalarında Erzincan Spor Lisesi tüm rakiplerini yendi. Erzincan Spor Lisesi takımı 26-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, şampiyon kızları tebrik etti. - ERZİNCAN