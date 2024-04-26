Basketbol Okul Sporlarında Erzincan'ın kızları Rize'de şampiyon oldu - Son Dakika
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Basketbol Okul Sporlarında Erzincan'ın kızları Rize'de şampiyon oldu

Basketbol Okul Sporlarında Erzincan\'ın kızları Rize\'de şampiyon oldu

Erzincan Spor Lisesi, 22-24 Nisan 2024 tarihleri arasında Rize'de düzenlenen 3x3 Basketbol Okul Sporları A Genç Kızlar grup müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Bu başarının ardından takım, 26-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, şampiyon kızları tebrik etti.

26.04.2024 00:15
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Basketbol Okul Sporlarında Erzincan'ın kızları Rize'de şampiyon oldu.

22- 24 Nisan 2024 tarihleri arasında Rize'de yapılan 3x3 Basketbol Okul Sporları A Genç Kızlar grup müsabakalarında Erzincan Spor Lisesi tüm rakiplerini yendi. Erzincan Spor Lisesi takımı 26-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, şampiyon kızları tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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