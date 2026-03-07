Erzurum 2028 EUSA Adaylığı İçin Protokol İmzalandı

AVRUPA Kış Üniversite Oyunlarına (EUSA) aday olan Erzurum'da iyi niyet protokolü imzalandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 2028 EUSA'dan sonra 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na adaylık sürecini de başlattıklarını söyledi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) koordinasyonunda iyi niyet protokolü imza töreni düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve TÜSF Başkanı Prof.Dr. Mutlu Türkmen, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve TÜSF Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal iyi niyet protokolünü imzaladı. Kurumlar arası iş birliği ve ortak iradeyi ortaya koymak amacıyla imzalanan protokol töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un ev sahipliğinde 2011 yılında yapılan Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'ndan (ÜNİVERSİADE) sonra en önemli organizasyon Avrupa Kış Üniversite Oyunları'na aday olabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Avrupa Üniversite Kış Oyunları'nın Erzurum'da yapılması yönünde Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi rektörlerine teklifte bulunduğunu belirten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mutlu Türkmen. Bayburt Üniversitesi'nin de organizasyonda yer alacağını söyledi.

2029 İÇİN DE YETKİLENDİRİLDİK

Üniversitelerin 'uluslararasılaşması' için bu tür organizasyonların çok büyük bir önemi olduğunu belirten Prof. Dr. Türkmen, "YÖK Başkanımız da bu tür etkinliklerin Türkiye'de yapılması hususunda büyük bir destek sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konuda önemli destekleri var. Şu an için 2028 Avrupa Üniversite Kış Oyunlarıyla ilgili toplanmış bulunuyoruz ama aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımız 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarının da ülkemizde yapılması yönünde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna çalışmaları yürütmesi için gerekli yetkilendirmeyi yaptılar. Bizde FİSU ile uluslararası federasyonla bu görüşmeleri devam ettiriyoruz. O organizasyonu da almak için gerekli adımları inşallah atacağız" diye konuştu.

ÜMİT EDİYORUZ BİZE VERİLİR

Avrupa Üniversite Kış Oyunları organizasyonunun Erzurum'un uluslararası yüzünü yönünü göstermek, bilinirliği ve tanınırlığını pekiştirmek adına çok önemli olduğunu ifade eden ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, şunları söyledi:

"Böyle bir teklif geldiğinde gerçekten heyecanlandık. Erzurum'un iki üniversitesi olarak Erzurum'un büyüyen, gelişen şehir olmasına katkı sunmak bakımından önemli misyonlarımızın olduğu kanaatindeyiz. Spor organizasyonlarında da iki üniversite olarak önemli başarılara imza atan üniversiteleriz. Dolayısıyla üç üniversite ve kurumlarımızla birlikte iyi niyet protokolü akabinde inşallah ümit ediyoruz ki 2028 Avrupa Üniversiteler Kıy oyunları bize verilir"

HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAYACAĞIZ

Erzurum'un uluslararası organizasyon yapma kapasitesi yüksek olan bir şehir olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Bütün kurumlarımızla geçmişte yapılan organizasyonları başarılı yapmanın gerçeğini biliyoruz. Erzurum'da şu anda iki tane uluslararası organizasyon devam ediyor; biri SBX World Cup 2026 Snowboard Dünya Kupası, diğeri 4 ülkenin katıldığı körling turnuvası. Bu da bu şehrin bu konuda ne kadar başarılı ve kabiliyetli olduğunu gösteriyor. Avrupa Üniversite Kış Oyunlarını da almamız neticesinde çok başarılı bir organizasyon yapacağımızı ümit ediyorum. Belediye olarak her türlü katkıyı sağlayacağımızı taahhüt ediyorum" diye konuştu.

EN İYİ ŞEKİLDE YAPARIZ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise "Erzurum olarak hem buz salonlarımızla hem teknik kapasitemizle, organizasyon yeteneğimizle ulusal ve uluslararası faaliyetleri çok rahatlıkla yapabilen bir şehir haline geldik. Dolayısıyla 2028 Avrupa Üniversite Kış Oyunlarını da inşallah şehrimize kazandırırız ve en iyi şekilde organizasyonumuzu yaparız. İnşallah 2029 ÜNİVERSİADE de Erzurum'a kazandırırız" dedi.