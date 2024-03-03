Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalar verildi - Son Dakika
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Spor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalar verildi

Erzurum\'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları\'nda ilk madalyalar verildi

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) alp disiplini, kros kayak ve satranç branşlarında ilk müsabakalar yapıldı ve madalyalar sahiplerini buldu. Fransız sporcu Niccolas Sarremejane erkeklerde altın madalyayı kazanırken, Avusturyalı sporcu Melissa Koeck kadınlarda altın madalyayı elde etti. Ayrıca kros kayak ve satrançta da madalyalar dağıtıldı. Ukrayna, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

03.03.2024 22:24  Güncelleme: 22:27
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) ilk madalyalar verildi.

Alp disiplini, kros kaya ve satrançta ilk müsabakalar yapıldı ve bu branşlarda madalyalar sahiplerini buldu. Futsal ve curlingte ise grup müsabakaları devam etti.

Alp disiplini Super Giant kategorisinde erkeklerde altın madalyayı Fransız sporcu Niccolas Sarremejane, 53.30'luk derecesiyle aldı. Gümüş madalya Polonya'da 53.36'yla Bruno Lukaszyk'e, bronz madalya ise Fransa'dan 53.38'le Thomas Luxcey'e gitti.

Bu kategoride piste çıkan Türk sporculardan İdris Şişmek 1.00.52'yle 16'ıncı, Hamdi Yağcı 1.01.01'le 17'nci, Ali Çat ise 1.08.44'le 18'inci olarak yarışı tamamladı.

Kadınlar Super Giant'ta ise altın madalyayı Avusturyalı sporcu Melissa Koeck 55.18'le, gümüş madalyayı Japonya'dan Yuki Tanae 56.85'le, bronz madalyayı ise Almanya'dan Nele Schutzbach 57.55'lik derecesiyle aldı.

Alp disiplini Super Giant kategorisinde madalyalar:

Erkekler:

1- Niccolas Sarremejane (Fransa) 53.30

2- Bruno Lukaszyk (Polonya) 53.36

3- Thomas Luxcey (Fransa) 53.38

Kadınlar:

1- Melissa Koeck (Avusturya) 55.18

2- Yuki Tanae (Japonya) 56.85

3- Nele Schutzbach (Almanya) 57.55

Kros kayak

Kros kayakta erkeklerde 10 km, kadınlarda ise 5 km bireysel yarışlarda madalyalar verildi.

Kadınlar 5 kilometrede madalya alan sporcular şöyle:

1- (Yelizaveta Noprienko (Ukrayna) 14.40.7

2- Weiqin Zhang (Çin) 15.19.9

3- Xiangxxiang Mao (Çin) 15.36.8

Erkekler 10 kilometre madalya alanlar:

1-Ruslan Denysenko (Ukrayna) 26.09.1

2-Andriy Andriyishyn (Ukrayna) 27.44.4

3-Dmytro Mazhaiev (Ukrayna) 28.14.4

Futsal kadınlarda ikinci maçlar oynandı

Futsalda kadınlarda ikinci karşılaşmalar yapıldı.

Türkiye, organizasyona gelmeyen Kenya'nın sahaya çıkmamasıyla rakibini hükmen 5-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Futsalda günün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Kenya-Türkiye: 0-5 (Hükmen)

Almanya-Polonya: 6-3

B Grubu:

İtalya- Brezilya: 0-5

Japonya-İrlanda: 3-0

Curling karışık takımlarda grup maçlarına devam edildi

Türkiye, organizasyona katılmayan Kenya'yı hükmen 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Günün ikinci maçında ise milli takımımız Ukrayna'ya 14-1 yenildi.

Curlingte günün sonuçları:

Polonya-Ukrayna 3-9

Kenya-Türkiye: 0-2 (Hükmen)

Macaristan- İsviçre: 7-3

Japonya-Çin 6-8

İsviçre-Kenya: 2-0 (Hükmen)

Japonya- Güney Kore: 1-9

Ukrayna-Türkiye: 14-1

Polonya-Macaristan: 6-7

Satrançta bltiz kategorisinde şampiyonlar belli oldu

Satrançta blitz (Yıldırım) kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Erkeklerde 61 sporcunun katıldığı müsabakalarda Türk sporculardan Ahmet Taha İnal 29'uncu, Oktay Kılıç. 53'üncü, Ahmet Oğuz Coşar 55'inci, Onur Üzülgü 56'ncı, Mahfuz Ateş 57'nci, Alpasla Coşar 59'uncu oldu.

Kadınlarda ise 33 sporcu arasından Türk sporculardan Fatma Çapaklı 26'ncı, Ayşe Uyanık 27'nci, Gülçin Sungul 28'inci, Nazlı Malkoç Tandıverdi 30'uncu oldu.

Madalya kazanan sporcular şöyle:

Erkekler:

1-Pawel Piekielny (Polonya)

2- Bogdan Bozinovic(Hırvatistan)

3- Dragan Zivil (Sırbistan)

Kadınlar:

1- Anastasija Parhomenko (Letonya)

2- Zuzazanna Lukasik (Polonya)

3- Viktoria Cseke (Macaristan)

Madalya sıralaması:

Madalya sıralamasında Ukrayna 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Sıralama şöyle:

Takım Altın Gümüş Bronz Toplam

1- Ukrayna 2 1 1 4

2- Polonya 1 2 - 3

3- Fransa 1 - 1 2

4- Letonya 1 - - 1

4- Avusturya 1 - - 1

6- Çin - 1 1 2

7- Japonya - 1 - 1

7- Hırvatistan - 1 - 1

9 -Almanya - - 1 1

9- Sırbistan - - 1 1

9- Macaristan - - 1 1 - ERZURUM

Kaynak: İHA

Avusturya, Erzurum, Ukrayna, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalar verildi - Son Dakika

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